Video: Mike Tyson ‘noqueó’ a un tiburón con solo tocarle la nariz

En medio de la incertidumbre sobre si se aplazará el tan anhelado regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros, te traemos otra de las sorprendes anécdotas que vivió el legendario boxeador con su particular estilo de vida al límite y llenó de excentricidades.

Mije Tyson nadando con tiburones (Captura de pantalla)

Este fin de semana se dieron a conocer las imágenes de la participación de Tyson encon el programa ‘Tyson v Jaws: Rumble on the Reef’, pero lo que no se esperaban los televidentes era

Resulta que Tyson empezó acariciar la nariz de uno de los tiburones que estaban alrededor de él y de un momento a otro lo ‘noqueó’, por hablar en términos boxísticos. El escualo quedó en un estado de parálisis conocido como ‘inmovilidad tónica’ al sentirse en estrés, amenaza o peligro.

“Primero estuve en la jaula con el tiburón y eso fue una especie de claustrofóbico. No fue divertido ni emocionante y luego hice la inmersión libre y nadé con algunos tiburones”, le contó Tyson a Jimmy Fallon. La mejor parte estaba por venir.

“Sobreviví porque lo más aterrador fue cuando estaba en el fondo del mar y miré arriba y estaba como 50 pies de altura. Estaba sentado allí pensando '¿Cómo puedo si mi tanque tiene alguna fuga?' y solo decía que no lo sabía”, concluyó Mike Tyson sobre su experiencia con tiburones.

Lee También