Video: la particular canción a Michael Jordan que le dedicó Tupak Shakur

Conocido es por todos lo que genera tanto en deportistas como en aficionados la figura del astro de la NBA, Michael Jordan, capaz de provocar un amor inconmensurable o un odio encarnado, y prueba de aquello es lo que sucede en la música, donde su imagen fue "inspiración" para una especial canción.

La historia nos remonta hasta 1992, cuando la cadena de televisión musical MTV realizaba la grabación de su especial de Navidad llamado A Very Special Christmas Vol. 2, en la cual varias estrellas grababan canciones para este disco, como Frank Sinatra, Jon Bon Jovi, Aretha Franklin, Michael Bolton y Sinead O'Connor, entre otros.

Tupac Shakur, rapero asesinado en 1996 (Getty)

Uno de los que participó en este compilado fue el rapero Tupac Shakur, quien creó la canción Ghetto Gospel, la cual hablaba de los problemas que tuvo y que tenían los niños en el barrio, al no tener más ejemplos cercanos que la delincuencia y las drogas; sin embargo, el artista que este tema tuvo como inspiración a Su Majestad.

"¿Conoces a Michael Jordan? Nunca he visto a Michael Jordan en el barrio. Veamos a Jordan venir a la ciudad, a un aparcamiento, a lanzar el balón con los niños. Te apuesto lo que sea a que eso cambiaría su vida en vez de ir a un suburbio para privilegiados", afirmó en ese entonces 2pac.

En ese sentido, agregó que "los pequeños niños blancos que siempre tienen otros héroes con los que jugar. Tienen un padre con el que lanzar a canasta. ¿Qué pasa con los que solo tienen una cancha de baloncesto en el vecindario y no tienen a nadie? Yo, hasta este día, aún no sé jugar al baloncesto, porque nadie me enseñó y preferí el camino fácil, el Ghetto".

