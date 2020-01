El jueves arrancó muy movido para todos los que seguimos de cerca el día a día del fútbol argentino.

Pasa que desde Italia surgió la bomba de que el Manchester United tendría intenciones de repatriar a Carlos Tevez.

Ante la lesión de Marcus Rashford, las fuentes indicaron que el club inglés pensó en la experiencia del Apache, que ya supo jugar dos temporadas allí para luego irse al City.

Justamente desde Fox Sports habían afirmado que esta propuesta era cosa seria, pero fue el Pollo Vignolo quien planteó un panorama completamente distinto.

El conductor de 90 Minutos fue contundente y no solo dijo que es todo mentira, sino que realizó una suerte de denuncia a quien habría soltado este rumor.

"LO DE TEVEZ AL MANCHESTER ES HUMO"#90MinutosFOX - "Es mentira, Carlitos está enfocado en Boca", aseguró @PolloVignolo. pic.twitter.com/D5cV967KOI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 23, 2020

"Es humo, es humo, no hay nada, no tiene nada que ver Tevez con esta movida, si alguien que en algún momento estuvo vinculado a Tevez, pero es humo, es mentira, no hay nada, Tevez está enfocado en tratar de ganarse un lugar en Boca", afirmó para sorpresa hasta de sus compañeros.

