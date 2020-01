¿Vuelve? Los Texans revelaron sus planes para JJ Watt en playoffs.

No caben dudas de que los Houston Texans se ganaron su lugar en Playoffs en todas las de la ley luego de tener una gran temporada regular. Sin embargo, no pudieron contar con el 100% de su equipo en el camino debido a las lesiones, con la ausencia de JJ Watt como la más dolorosa de todas ellas.

En la semana 8, el pass rusher se desgarró el músculo pectoral y quedó fuera por el resto de la campaña. Tras someterse a una cirugía, quedó en la lista de lesionados (IR) y recién volvió a entrenar esta semana, por lo que Bill O’Brien fue contundente con respecto a su participación en el juego de Wild Card ante los Buffalo Bills.

Según el entrenador en jefe, tendrá un rol importante: “Jugará”, sentenció, según Aaron Wilson del Houston Chronicle. “Estará en el campo bastante tiempo”, agregó.

Las noticias son música para los oídos de los fanáticos tejanos, que al menos tendrán a un equipo del estado en los Playoffs. Sin embargo, las declaraciones del mandamás van en contra de lo que dijo su subalterno, el coordinador defensivo Romeo Crennel, quien había adelantado que intentarían rotarlo y ponerlo unas pocas jugadas para no forzar su recientemente operado músculo.

De cualquier manera, Watt ya volvió a entrenarse con sus compañeros y se manifestó agradecido por la oportunidad de volver, además de asegurar que estuvo cómodo en la (limitada) práctica.

“Se sintió como futbol americano”, disparó tras el entrenamiento. “Se sintió como se supone que tiene que sentirse. Fue grandioso salir y golpear, trabajar en todo lo que quería trabajar – bull rush, tackle, movimientos de pass rush – todo lo que quería hacer. Así que se sintió bien, me siento como en casa”.

Habrá que ver si, efectivamente, los Texans, y particularmente O’Brien, cumplen con su palabra y le dan mucho tiempo de juego en el cruce de postemporada o si simplemente lo utilizan como un señuelo. Teniendo en cuenta que les toca enfrentarse a uno de los mejores equipos de la AFC, tal vez no sea conveniente forzar a un jugador que viene de lesionarse. De todos modos, ya sabemos que JJ Watt no es solo “un jugador”, por lo que no sería sorprendente verlo jugar una buena cantidad de snaps.

