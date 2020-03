Warriors, Bucks y Jazz, interesados en el mismo jugador

Warriors, Bucks y Jazz, entre otros equipos, mostraron interés en el escolta de los New York Knicks, Damyean Dotson.

La temporada pasada, Dotson tuvo un papel importante con los Knicks, promediando 10.7 puntos y 3.6 rebotes en 27.5 minutos. Sin embargo, el papel actual en el equipo es muy pobre y su producción cayó completamente.

Como escribe Marc Berman de The New York Post en un artículo reciente, "el jugador de 25 años no jugó en ocho de los últimos nueve juegos de los Knicks".

"Esa parecía la escritura en la pared", dijo un cazatalentos de la NBA sobre la degradación, a través de The New York Post. "Uno pensaría que todavía estarían tratando de desarrollarlo".

Según el informe de Berman, los Jazz, Bucks y Warriors tienen interés en Dotson: "Se espera que tres organizaciones prominentes, los Jazz, Bucks y Warriors, muestren cierto interés en Dotson, quien ganó $ 1.6 millones esta temporada como prototipo de 3 y D".

Dotson tuvo 48 apariciones desde el banco con los Knicks esta temporada, promediando 6.7 puntos con un 41.4 por ciento de disparos desde el campo (36.2 por ciento más allá del arco), 1.9 rebotes y 1.2 asistencias en 17.4 minutos (10' menos que la temporada pasada).

Lee También