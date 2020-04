Wes Welker reveló por qué Tom Brady se fue a Tampa Bay

Para muchos sigue siendo una sorpresa que Tom Brady haya abandonado a los New England Patriots después de dos décadas bajo las instrucciones de Bill Belichick.

Sin embargo, para aquellos que lo conocen a fondo, esta decisión de firmar con los Tampa Bay Buccaneers no fue tan sorprendente como para el resto de los mortales, pues pueden entender sus motivos ocultos.

Entre esta privilegiado gupo de gente se encuentra Wes Welker, quien estuvo encargado de recibir los envíos de Brady durante años en el Gilette Stadium. Por eso, aprovechó de explicar la razón por la cuál tomó esta decisión:

Wes Welker Wasn't Too Surprised That Tom Brady Left Patriots: https://t.co/syRhar8M2a pic.twitter.com/mCHfcNjZpn — WBZ Boston Sports (@wbzsports) April 1, 2020

"Creo que simplemente está emocionado por poder jugar fútbol. Tom quiere jugar, y tiene excelentes armas allá en Tampa. Creo que está ansioso por poder jugar con ellos. Es otro reto para él en su mente, y estoy seguro de que quiere demostrarles a todos que se equivocan y no tiene que estar en New England para ser grande. Asumirá ese reto y te garantizo que irá con todo", comentó Welker a The Greg Hill Show de WEEI.

Ciertamente, Brady tendrá mucho talento a su disposición en los brazos de Chris Godwin y Mike Evans, sin mencionar a un Bruce Arians con mucha experiencia explotando al máximo los recursos de sus mariscales de campo.

Igualmente, estará ahora en una división mucho más complicada y ya con 42 años de edad existen aún dudas acerca de su capacidad de responder al máximo nivel. ¿Podrá silenciar a sus críticos?

