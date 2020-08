Yoenis Céspedes está desaparecido y no responde las llamadas de los Mets

Los New York Mets se preparaban para enfrentar este domingo a los Atlanta Braves y una noticia previa al juego revolucionó el mundo de la MLB porque uno de los bateadores estrellas no haría parte del line up. ¿Alguna lesión o problema relacionado al coronavirus? ¡No!

Según informaron los Mets, Yoenis Céspedes no llegó al SunTrust Park, en Atlanta, y no se ha comunicado con el equipo. “Nuestros intentos de contactarlo han sido infructuosos”, afirmó Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets. Empezó el misterio…

Yoenis Céspedes, bateador designado de los Mets (Getty Images)

Bob Nightengale, del USA Today, sostuvo que una fuente oficial de los Mets le confirmó que la ausencia de Céspedes no está relacionada con un posible contagio de coronavirus y la seguridad del pelotero cubano no está en riesgo. Además, tampoco se pudo confirmar que haya optado por bajarse de la temporada 2020.

¿Dónde estará Yoenis? Mientras las horas pasan y el misterio se revela, te contamos que Céspedes estaba por fuera de la alineación del manager de los Mets, Luis Rojas, para el juego de este domingo contra los Braves. Sin embargo, el cubano venía siendo el bateador designado del equipo.

En los primeros ocho juegos de la temporada, Yoenis Céspedes batea para un promedio de .161 como resultado de dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas. Su futuro con los New York Mets es incierto.

