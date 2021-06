Copa América: Así le fue a los jugadores de la MLS en la Jornada 1

Tanto esperar la fiesta de la Copa América la trajo consigo de manera muy rápida, tanto así que la Jornada 1 transcurrió y desde ya varias selecciones comienzan a mostrar el nivel que tienen para optar por levantar el trofeo en la gran final del certamen.

Sin embargo, a pesar de ser un torneo para naciones de Conmebol, la Major League Soccer (MLS) hace gala en dicha competición gracias a la gran cantidad de jugadores que aporta a cada selección, por ello, repasamos cómo les fue a estos futbolistas tras la culminación de la Jornada 1.

El primer partido de la Copa fue el debut del anfitrión Brasil ante Venezuela, triunfando con goleada, 3-0. Del lado amazónico no figura ninguna pieza del balompié estadounidense, mientra que La Vinotinto está repleta de ellos. Junior Moreno (DC United) y Cristian Cásseres (New York Red Bull) fueron titulares, mientras que Ronald Hernández entró desde el banquillo. Por otro lado, José Martínez (Philadelphia Union), Yeferson Soteldo (Toronto FC), Josef Martínez (Atlanta United) y Jhonder Cádiz (Nashville FC) no estuvieron disponibles.

Copa América con sabor a MLS

Colombia y Ecuador (1-0) dieron continuidad al primer día de acción futbolística. Los Cafeteros tienen a Yimmi Chará pero no estuvo entre los convocados, mientras que La Tricolor tuvo a Jhegson Méndez (Orlando City) como titular, Xavier Arreaga (Seattle Sounders) se quedó en el banquillo y Diego Palacios (Los Angeles FC) no fue convocado.

Argentina y Chile protagonizaron un de los duelos más parejos (1-1), al mismo tiempo en que se ha convertido en una rivalidad muy linda de ver. Sin embargo, ninguno de los dos cuenta con figuras que juegen en la MLS.

Balón de la MLS (Foto: Getty)

Finalmente, Paraguay y Bolivia (3-1) cerraron la acción de la Jornada 1. Los paraguayos tienen a Gastón Giménez, aunque el jugador no fue convocado, mientras que la selección del Altiplano no posee futbolistas en suelo estadounidense.

