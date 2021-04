Florentino Pérez utiliza a LeBron James para justificar la creación de la Superliga Europea

La Superliga Europea está en boca de todos en estos momentos, pues su creación generó cualquier cantidad de comentarios negativos, desde dirigentes de equipos, clubes como tal, entrenadores, jugadores y hasta entes oficiales como la UEFA y la FIFA.

Florentino Pérez es una de las mentes maestras detrás del proyecto. Todos conocemos la ambición, mentalidad ganadora y decisión de este personaje que ha llevado al Real Madrid a cualquier cantidad de exitos en el fútbol, entre ellos ganar tres veces seguidas la UEFA Champions League.

Sin embargo, ante tales críticas punzantes, el mandamás merengue utilizó como referencia para justificar sus acciones a la estrella de Los Angeles Lakers y la NBA, LeBron James, desatando polémica y viralizando su respuesta rápidamente a lo largo y ancho de las redes sociales cuando brindó una entrevista bastante completa para el programa El Chiringuito de Jugones.

Florentino Pérez (Foto: Getty)

La referencia de Florentino Pérez sobre LeBron James

Florentino Pérez aseguró que sabe cuánto gana LeBron James porque lo ve en los medios, pero que no sabe cuánto percibe en ingresos económicos el presidente de la UEFA, aseverando que la transparencia en este tipo de circunstancias es de extrema importancia.

�� "Creo en la TRANSPARENCIA. Yo SÉ lo que GANA LEBRON JAMES, pero NO lo que gana el presidente de la UEFA" ��



�� FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/N78Qt6fUoP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

"Yo creo en la transparencia. Yo sé lo que gana Lebron James porque hacen públicos los salarios, y no se lo que gana el presidente de la UEFA. Yo me he bajado el sueldo y no creo que se los haya bajado en la liga y la UEFA. Transparencia es transparencia y es lo que hay que hacer. Yo quiero mucho el mundo del futbol, y me da pena lo que está pasando en este momento", sentenció el presidente del Real Madrid.

