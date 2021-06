Luka Doncic se quedó sin entrenador en los Mavericks en la víspera de su extensión de contrato

Primero se dio la salida de Donnie Nelson de su puesto de General Manager en los Dallas Mavericks y este jueves se confirmó que Rick Carlisle no regresará para la próxima temporada como entrenador del equipo, todo esto en la víspera de la extensión de contrato de Luka Doncic, quien todavía tendría la intención de firmar un megacontrato con el equipo.

Carlisle le informó este jueves al dueño de los Mavs, Mark Cuban, su decisión de no seguir en el equipo a pesar de que todavía le restan dos años de contrato. Lo que pone al propietario en una situación delicada para tratar de no afectar la negociación su su estrella, a la que espera darle las condiciones necesarias para seguir con el equipo.

Rick Carlisle estuvo al frente de los Dallas Mavericks durante las últimas 13 temporadas, la cifra más alta para cualquier entrenador de la franquicia y fue el responsable de llevarlos al campeonato de la National Basketball Association en la temporada 2011, el título más reciente para la organización.

Se espera que estas salidas, así como la eliminación de los Dallas Mavericks en la primera ronda de la postemporada de la NBA a manos de Los Angeles Clippers en siete juegos, no afecte la intención de su máxima estrella, Luka Doncic, de firmar una extensión de su contrato antes de la próxima temporada.

"Un duro golpe"

Luka Doncic lamentó la salida de Donnie Nelson de su puesto de General Manager. El jugador esloveno quien se encuentra en su país concentrado con su selección nacional que disputar un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aseguró que tenía una relación cercana con el que fuera Gerenal Manager de los Mavs por los últimos 24 años.

"Fue un duro golpe para mí. Realmante me agrada Donnie, lo conozco desde que era un pequeño y él fue quien me escogió en el draft. Fue un poco fuerte para mí ver eso, pero yo no soy el que toma las decisiones aquí", comentó el jugador haciendo referencia a la salida de Nelson de su puesto directivo.

