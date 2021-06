Mike Trout se perderá el Juego de Estrellas según el manager de los Angels

Las probabilidades de que Mike Trout diga presente en el Juego de Estrellas de la temporada 2021 de la Major League Baseball son bastante pocas. Así lo considera el manager de Los Angeles Angels, Joe Maddon, quien asegura que aunque la recuperación de la estrella del equipo marcha según lo previsto todavía le falta tiempo para estar recuperado al cien por ciento.

"Las evaluaciones que se le han hecho demuestran que está progresando de muy buena forma y que todo va según lo estipulado en el plan inicial, pero todavía faltan varias semanas para que pueda realizar actividades de béisbol, por ello creo que es muy complicado que pueda llegar al Juego de Estrellas", dijo Maddon a MLB.com.

Mike Trout sufre una lesión en la pantorrilla derecha que lo sacó de acción a mediados de mayo y se esperaba que estuviese un tiempo de recuperación entre seis y ocho semanas. El jardinero de Los Angeles Angels tiene promedio de .333 esta temporada de la MLB con ocho cuadrangulares y 18 carreras remolcadas.

"Realmente queremos estar seguros que se recupere de esta lesión de la forma adecuada, porque no queremos que vuelva a recaer por lo mismo. Apresurarlo para que esté en el Juego de Estrellas no parece ser la decisión más sensata", prosiguió Maddon, quien sin embargo, espera poder contar con Trout antes de la pausa por el All Star Game.

Entre los más votados

Aunque todavía no es oficial que no podrá llegar a tiempo para el Juego de Estrellas, la posible ausencia de Mike Trout en ese partido sería un duro golpe para los aficionados, quienes tienen al jardinero de Los Angeles Angels entre los jugadores más votados para el encuentro que se llevará a cabo el 13 de julio en Colorado.

Luego de que se conociera el primer boletín de votaciones para el MLB All Star Game, Trout y la sensación japonesa, también de Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, marchan al frente de las preferencias de los aficionados para decir presente en el Juego de Estrellas. Mike Trout ha estado en ocho ediciones del All Star Game.

