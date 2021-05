El contundente mensaje de Nikola Jokic a LeBron James ante un posible cruce de Playoffs

La última jornada de la ronda regular en la National Basketball Association (NBA) está más caliente que nunca, pues todos los refelctores apuntan hacia Los Angeles Lakers y su destino de cara a la siguiente fase: ¿Play-In o Playoffs?

Este domingo, dos partidos cruciales definirán el desenlace de la siguiente ronda: Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers y Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans. Allí, LeBron James y compañía harán todo lo posible por evitar el Play-In.

Para que eso suceda, el quinteto angelino debe triunfar sobre el de Louisiana, mientras que la tropa de Damian Lillard tiene que caer ante el equipo de Facu Campazzo, de esa manera, los actuales campeones clasificará a Playoffs como el sexto clasificado.

LeBron James y Nikola Jokic (Foto: Getty)

El mensaje de Nikola Jokic a LeBron James

Justamente, Nikola Jokic le envió un recado a LeBron James ante el posible escenario que los cruzaría en Playoffs, asegurando que no harán nada para evitar rivales, y que saldrán con todo a la cancha a dar lo mejor de sí en la última jornada de la fase regular.

(Fuente: @msinger)

"Nikola Jokic ha dicho que no están esquivando a nadie. Ha jugado en todos los partidos hasta ahora... Va a querer jugar y por lo tanto ganar el domingo", afirmó por medio de la red social Twitter, Mike Singer, sobre el jugador serbio.

Lee También