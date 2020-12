Andrew Bogut colgará los botines luego de 14 temporadas en la NBA

Uno de los jugadores con varias temporadas encima de la NBA anunció su retiro, se trata de Andrew Bogut, quien decidió apartarse de los mejores tabloncillos del mundo después de considerar y meditar qué era lo mejor para su persona.

Principalmente, una de las razones para tomar la decisión que de seguro ningún deportista profesional quiere pensar, fue el aspecto físico, pues en palabras propias del jugador, el cuerpo le está pasando factura hasta el punto de costar levantarse de la cama.

"Luego de considerar opciones para la próxima temporada he decidido que lo mejor es retirarme del baloncesto profesional inmediatamente. En los últimos dos años he tenido muchos problemas hasta para levantarme de la cama y realmente el cuerpo me ha empezado a pasar factura, ha sido toda una batalla", aseguró Bogut a Rogue Bogues podcast.

Andrew Bogut al detalle

El veterano de 36 años fue la primera elección en el draft de 2005 por parte de Milwaukee Bucks, quinteto en donde hizo vida por las siguientes 7 campañas, para luego dar el salto a Golden State Warriors en 2012.

En 2015 logró colocarse un anillo de campeón, justamente con el conjunto de San Francisco. Por otro lado, Bogut dice adiós a los tabloncillos del baloncesto profesional con registro de 9.6 puntos, 8.7 rebotes y 1.5 bloqueos por encuentro.

Lee También