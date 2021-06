A 18 años del Draft de 2003: LeBron James, Dwyane Wade y más

Sin lugar a dudas, una de las mejores generaciones de la historia de la National Basketball Association (NBA) llegó a la liga un día como hoy pero en 2003. Si, hace 18 años cambiaba el destino de muchas franquicias y también la discusión del GOAT.

El NBA Draft fue situado en "El teatro" del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Escenario más que ideal para hacer historia, en un evento que con uno de los mayores prospectos que ha habido en el básquetbol de los Estados Unidos.

LeBron James llegaba al Draft con la etiqueta de "The Chosen One" y las expectativas para él eran más altas que para cualquier otro jugador antes de entrar a la NBA. Finalmente se puede decir que cumplió con las expectativas luego de ser seleccionado con el primer pick por Cleveland Cavaliers.

Además de LeBron: Wade, Carmelo Anthony y Chris Bosh

Carmelo Anthony con Denver Nuggtes. (Foto: Getty)

The King no fue el único que llegó a ser figura en ser seleccionado esa noche. Con el tercer pick, Carmelo Anthony llegó a Denver Nuggets. El alero que ganó el título anotador de la NBA en 2013. Con el siguiente pick, Toronto Raptors se llevaría a Chris Bosh, quien sería clave en big three de Miami Heat, que lo conformaban Bosh, James y la quinta selección de ese Draft, Dwyane Wade, que llegó a la franquicia del Heat para convertirse en el máximo ídolo de su historia.

Para terminar, otros jugadores destacables del histórico evento fueron David West, seleccionado por New Orleans Hornets y campeón con los Warriors en 2017 y 2018. Kyle Korver fue otro destacado, que se lo llevó Philadelphia 76ers con el pick 51 global y quien terminaría conviertiéndose en uno de los mejores tiradores de la historia de la liga.

Lee También