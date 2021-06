Se complican los Nets: James Harden afuera del juego 2 ante Bucks

En el primer partido de la serie de semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, James Harden solo pudo jugar por 43 segundos, ya que en esa primera jugada del duelo, el organizador del equipo negro y blanco se resintió de una lesión anterior y no volvió a ingresar a la duela.

"La Barba" se resintió de su lesión en el isquiotibial derecho, problema que arrastra desde la temporada regular de la NBA, donde se perdió más de un mes de competencia por una distensión en ese mismo isquiotibial. Ahora habrá que ver cuánto tiempo demorará en volver, si es que puede hacerlo.

Los Nets anunciaron hoy, que el MVP de 2018 se perderá el segundo juego de la serie ante Milwaukee por "tensión en el isquiotibial derecho." La forma del comunicado hace pensar que se trata del mismo problema, lo que serían pésimas noticias para el equipo de Steve Nash.

Nets se complican ante Bucks

A pesar de haber ganado el primer juego, no tener a Harden es un golpe duro para Brooklyn y habrá que ver cómo responde. El estado del #13 para el resto de la serie no está claro, pero no se ve bien en este momento. Kyrie Irving y Kevin Durant deberán cargar con mayor peso en la ofensiva.

Brooklyn también estará sin el ala-pívot Jeff Green para el partido del lunes. Green ha estado ausente desde el game 2 ante Boston en primera ronda por una distensión en la fascia plantar de su pie izquierdo. Sin embargo, Nash dijo que el jugador de 34 años está progresando de buena manera y podría volver para el tercer duelo el jueves, en Milwaukee.

