Las claves del duelo entre Suns y Nuggets por los Playoffs de la NBA

El martes comienza el gran duelo que tendrá como protagonistas a Denver Nuggets y Phoenix suns, por las semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA. Los primeros dos partidos serán en Phoenix, luego se mudará a la milla de altura en Denver, Colorado.

Los Suns fueron el primer equipo en la historia de la NBA en no ser los favoritos en primera ronda siendo el segundo de su Conferencia. Sin embargo, lograron despachar a los Lakers de manera contundente, con victorias de resultado abultado en los juegos 5 y 6, los últimos.

¿El premio de vencer al equipo que salió campeón la temporada pasada? Enfrentarse a los Nuggets, equipo que eliminó a Portland en la ronda anterior y que tiene en sus filas al probable MVP de la temporada regular, el pívot Nikola Jokic.

Suns: Detener a Jokic

La clave para el equipo del sol se dice fácil, pero es una tarea que hasta ahora nadie ha podido completar: frenar a Nikola Jokic. El serbio estuvo brillante en primera ronda, donde promedió 33 puntos, 10.5 rebotes y 4.5 asistencias. Jusuf Nurkic fue el encargado de marcarlo y, a pesar de que frenaron sus asistencias y lo obligaron a anotar, no pudieron detener sus proezas en esa faceta. Si Deandre Ayton y la defensa de Phoenix contiene de alguna manera al jugador de 26 años, Denver simplemente no tiene otra estrella en la que pueda confiar por tiempos prolongados.

Nuggets: Defender el perímetro

Devin Booker. (Foto: Getty)

La tarea de los Nuggets es una que Lakers falló e completar en la primera ronda que los vio como perdedores. Contra LeBron James y compañía, no sólo Devin Booker fue quien se lució, sino que todo el equipo gozó de triples abiertos y destruyeron al rival por esa vía. Ahora, Denver tiene que contener esos tiros, porque contener a "Book" es casi imposible, considerando que no pudieron con Lillard. Si logran hacer de Phoenix, un equipo dependiente exclusivamente del escolta, tendrán posibilidades, incluso si este tiene partidos extraordinarios, como los tuvo "Dame". Para esto, también deben hacer de Chris Paul un anotador y no un pasador, cubriendo el perímetro y obligándole a lanzar.

Factor X: Deandre Ayton y Michael Porter Jr

Ambos equipos necesitarán que uno de los jugadores jóvenes aparezca de manera grande. Ayton tendrá que jugar como lo hizo ante Lakers, defendiendo a Jokic con todo su privilegiado físico y encestando el 70% de sus tiros. "MPJ", por el otro lado, debe ser el de los finales de temporada regular. Contra Portland no tuvo una serie muy buena, pero ahora deberá olvidarse de ello y volver a ser la amenaza que era antes. Cuando el "Joker" lo necesite, Porter tendrá que ayudarlo con la carga ofensiva y no defraudar a su coach, Michael Malone.

