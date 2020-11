New York Jets vs. New England Patriots: en qué canal ver y pronósticos del juego por la NFL

New York Jets y New England Patriots se ven las caras este lunes 9 de noviembre en el marco de la semana 9 de la NFL 2020. Dicho esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos y México.

Si bien es cierto que en la previa los Jets no deberían representar un problema para los Patriots, tanto los hombres de Adam Gase como los dirigidos por Bill Belichick prometen regalarnos un encuentro lleno de emociones y grandes momentos. ¿Habrá sorpresa? Solo es cuestión de tiempo para saberlo.

Considerado como uno de los peores equipos de la temporada por sus ocho derrotas en la misma cantidad de juegos, los Jets de New York esperan empezar a sumar en su división ante unos Patriots que no ganan desde hace cuatro encuentros. No obstante, la tarea no es sencilla puesto que el conjunto de New England ya se ha impuesto a rivales de la talla de Dolphins y Raiders.

¿A qué hora juegan los Jets vs. Patriots?

Día: Lunes 9 de noviembre

Hora: 20:15 hs (ET) / 17:15 hs (PT) / 19: 15 hs (Mexico)

Lugar: MetLife Stadium, Nueva Jersey

New York Jets vs. New England Patriots: cara a cara

Terceros en el AFC Este de la Conferencia Americana, los Patriots confían en conseguir un triunfo este lunes ante unos Jets que vienen de caer ante los Kansas City Chiefs la semana pasada. El cuadro de New England, a su vez, llega a esta encuentro tras también caer ante los Bills por 24-21, además de ostentar una racha de apenas dos victorias y cinco derrotas.

Un día más de espera. Nos vemos mañana lunes. ��



⏰ Boston 8:15 PM EST; MTY, México: 7:15 PM CST; Santiago, Chile: 10:15 PM CLST; Medellín, Colombia: 8:15 PM COT; Tegucigalpa, Honduras: 7:17 PM CST; Panama, Panama: 8:15 EST; Barcelona, España: 2:15 AM CET pic.twitter.com/RKY6mbUbY7 — Patriots Español (@patriotsespanol) November 8, 2020

¿Dónde ver en vivo el Jets vs. Patriots en USA?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los New York Jets y New England Patriots a disputarse este lunes será transmitido gracias a diferentes señales internacionales que aquí te compartimos. ESPN, en este caso, tendrá a cargo la emisión del duelo tanto en USA como en México.

New York Jets vs. New England Patriots: pronósticos

Como era de suponerse, los Patriots son los favoritos a quedarse con el encuentro por la NFL este lunes. En las casas de apuestas prevén que los visitantes obtengan un triunfo, por lo que un handicap de -9.5 es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que el duelo tenga un total de puntos de 40.5.

Resultado FanDuel Handicap Patriots -9.5 Game total o/u 40.5

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También