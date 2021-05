Aaron Rodgers lanzó dardo en Sportcenter sobre Green Bay Packers y su futuro

Sin duda alguna, Aaron Rodgers es uno de los mejores mariscales de campo actualmente en la National Football League (NFL). Podría decirse que Green Bay Packers tiene la suerte de tenerlo, o la tuvo, pues no se sabe si el jugador seguirá con el equipo en la temporada 2021-2022.

Mucho se ha hablado al respecto ¿se queda? ¿se va? Lo cierto es que el quarterback y actual MVP de la liga estuvo en Sportcenter como invitado especial para despedir al legendario Kenny Mayne, en su último programa como ancla y conductor del popular noticiero deportivo.

Por supuesto, Mayne no iba a perder la oportunidad para preguntarle a Rodgers sobre su situación actual en la organización de Wisconsin. Sin embargo, el mariscal de campo no habló mucho sobre eso, pues se notaba que no quería conversar sobre ello, pero aún así soltó un par de palabras muy llamativas.

Aaron Rodgers habló sobre Green Bay Packers

"Solo estoy aquí (en Sportcenter) porque es tu último show y esa es la única razón por la que estoy aquí", sentenció Rodgers de manera amigable, aunque después disparó un par de dardo que dejan la interpretación bastante abierta a múltiples escenarios.

"Amo al cuerpo técnico, amo a mis compañeros de equipo, amo la base de fanáticos que hay en Green Bay ... Se trata simplemente de una filosofía y tal vez, olvidar que se trata acerca de las personas que hacen que las cosas funcionen", aseveró.

Aaron Rodgers (Foto: Getty)

¿Se trata acerca de las personas que hacen que las cosas funciones? Sencillo, la gerencia. Nuevamente el quarterback apunta hacia Brian Gutekunst y la oficina principal del equipo, en lo que parece una guerra formal para hacer que altos mandos de los Packers abandonen sus cargos.

Luego de ello, la entrevista procedió de manera amena, despidiendo a Kenny Mayne, pero dejando en la mente de las personas las palabras que mencionó sobre el equipo, dado que si no tiene problema con el cuerpo técnico, compañeros, la ciudad o los fans ¿quién más puede ser?

