Tyrann Mathieu confesó por qué iba a pelear con Tom Brady

Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs protagonizaron un duelo de infarto en el Super Bowl LV, pues en el Raymond James Stadium se vivió emoción, alegría, tristeza, enfado y hasta polémica para despedir la temporada 2020-2021 de la NFL.

Justamente, una de las acciones que generó polémica fue el enfrentamiento entre Tom Brady y Tyrann Mathieu, quienes protagonizaron un cruce de palabras bastante caliente tras una decisión arbitral.

Antonio Brown anotó touchdown tras el pase de TB12, acto seguirdo, el quarterback quedó cara a cara con Mathieu, siendo ese momento el más tenso en la lucha por el Vince Lombardi.

La razón de Tyrann Mathieu

Sin embargo, Tyrann Mathieu reveló por qué hizo lo que hizo, aunque no fue muy específico que digamos, pero para él sus acciones fueron justificadas. "Él me llamó de una manera que no voy a repetir", enfatizó el jugador de los Chiefs.

"Toda la prensa me está atacando como si yo le hubiese dicho o hecho algo", prosiguió. "Nunca vi ese lado de Tom Brady, para ser honesto, pero ya no importa. Sin comentarios. Se acabó, terminé con eso", finalizó.

