Parra nombró a los que se hacían los lesionados para no jugar en Independiente y ahora pidió perdón: "Pequé de bol..."

Fruto de la pandemia mundial que azota al mundo desde hace varios meses, los gobiernos de distintos países del mundo determinaron en sus correspondientes momentos la decisión de aplicar y decretar la cuarentena obligatoria para controlar lo máximo posible la expansión del coronavirus. En consecuencia, todas las personas se vieron obligadas a cambiar abrúptamente su estilo de vida y adaptar el mismo a sus hogares.

Los futbolistas, en sus casos, sin verse exentos del problema en cuestión, tuvieron que diagramar en conjunto con los Cuerpos Ténicos de los clubes esquemas de trabajo para continuar ejercitándose cada uno por su cuenta de cara a un futuro retorno a las actividades oficiales. Así como llegaron distintos planes para mantener el estado físico también sucedió lo mismo con el tiempo libre. Sin la necesidad de viajar constantemente, muchos se vieron en la necesidad de dedicarle cierto ratos de ocio a las redes sociales.

Apegándose de lleno a las redes sociales para padecer lo menos posible la cuarentena, los jugadores empezaron a contactarse más con sus seguidores y aparecer en distintos livestreams de medios para llevar a cabo entrevistas a través de sus dispositivos móviles. El martes pasado, por ejemplo, Hernán Fredes, en diálogo con De la Cuna al Infierno, habló un poco sobre lo que fue su ciclo por Independiente.

Fredes afirmó que había "jugadores que se hacían los lesionados para no jugar" cuando Independiente no estaba bien y Facundo Parra encendió la bomba mencionando a Víctor Leguizamón y Luciano Zapata. Ahora, en diálogo con @DiarioOle, el delantero pidió disculpas: "Pequé de boludo" pic.twitter.com/OR0FSbMh8n — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 2, 2020

El volante, entre otras cosas, recordando el momento en el que Independiente no pasaba por el mejor de sus momentos, fue consultado por el rumor que indicaba que algunos deportistas de aquel plantel simulaban lesiones para no jugar. Sin dar los nombres, Fredes afirmó positivamente y confirmó lo sucedido. Sin embargo, Facundo Parra, otro ex jugador del cuadro de Avellaneda, apareció en los comentarios del vivo por Instagram y mencionó directa e indirectamente a varios de los supuestos implicados.

El actual artillero de All Boys, ahora, en diálogo con Olé, se mostró apenado por lo sucedido y salió a pedirle disculpas a las dos personas que vinculó. "No quiero que este tema siga girando porque no fue con mala intención. No quiero que Víctor Zapata o Luciano Leguizamón se sientan atacados por mí. No era esa mi intención", manifestó con mucho dolor para posteriormente aceptar su error y asimilar que "pecó de bol...".

