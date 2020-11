Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints: pronósticos y a qué hora ver la NFL 2020

Tampa Bay Buccaneers y New Orleans Saints se ven las caras este domingo 8 de noviembre en el marco de la semana 9 de la NFL 2020. Dicho esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos y México.

Si bien es cierto que en la previa los Saints no deberían representar un problema para los Buccaneers, tanto los hombres de Sean Payton como los dirigidos por Bruce Arians prometen regalarnos un encuentro lleno de emociones y grandes momentos. ¿Habrá sorpresa en Tampa? Bueno, solo es cuestión de tiempo para saberlo.

Con Tom Brady como su máxima estrella, los Buccaneers esperan consolidar su liderato ante unos Saints marchan en el segundo lugar de la división. Como si no fuese bastante ya, los de Tampa son considerados como una de las mejores defensas de la temporada. No obstante, los Saints no son escolta por casualidad, y prueba de ello es su marca de 5-2.

¿A qué hora juegan Buccaneers vs. Saints?

Día: Domingo 8 de noviembre

Hora: 20:20 hs (ET) / 17:20 (PT) / 19:20 hs (México)

Lugar: Raymond James Stadium

Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints: cara a cara

Primeros en el NFC Sur de la Conferencia Nacional, los Buccaneers confían en conseguir un triunfo este doningo ante unos Saints que vienen de vencer a los Bears. El cuadro de Tampa Bay, por su parte, llega a esta encuentro tras vencer 25-23 a los Giants, además de ostentar una racha de seis victorias y apenas dos derrotas.

¿Dónde ver en vivo el Buccaneers vs. Saints en USA?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los Tampa Bay Buccaneers y los New Orleans Saints a disputarse este domingo será transmitido gracias a diferentes señales internacionales que aquí te compartimos. NBC y ESPN, en este caso, tendrán a cargo la emisión del encuentro tanto en USA como en México, respectivamente.

Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints: pronósticos

Como era de suponerse, los Buccaneers son los favoritos a quedarse con el encuentro por la NFL este domingo. En las casas de apuestas prevén que los locales obtengan un triunfo, por lo que un handicap de -4.5 es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que el duelo tenga un total de puntos de 50.5.

Resultado FanDuel Handicap Buccaneers -4.5 Game total o/u 50.5

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También