VER EN USA | Ecuador vs. Perú EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Ecuador vs. Perú EN VIVO ONLINE: Este 23 de junio se verán cara a cara en el partido por la fecha 4 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección ecuatoriana necesita ganar este encuentro si o si ya que actualmente se halla en el último lugar de la tabla B con solo un punto sumado tras su derrota contra Colombia (0-1) y empate contra Venezuela (2-2) en las dos últimas jornadas. Además que en la jornada 2 descansó ya que no tenía programado ningún encuentro, lo cual lo coloca en desventaja con respecto a sus rivales de grupo. El entrenador Gustavo Alfaro arrancaría con este once: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Jhegson Méndez, Christian Noboa, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Michael Estrada y Leonardo Campana. Enner Valencia queda fuera de este encuentro ya que está suspendido al recibir una tarjeta amarilla en el partido contra Venezuela.

Por otro lado, Perú llega a esta jornada 4 del torneo con un aplastante derrota contra Brasil en su debut (4-0) y una victoria contra Colombia (1-0), este última gracias al trabajo de los jugadores Peña y Mina, nuevos jales del seleccionado peruano. Para este partido han convocado a Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula. Este último se halló de principio a fin en los entrenamientos.

Cuándo y a qué hora juega Ecuador vs. Perú EN VIVO en USA

Ecuador vs. Perú EN VIVO se verán las caras este 23 de junio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Día: 23 de junio

Lugar: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Horario por país Ecuador vs. Perú

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

México: 16:00 hs

Perú: 16:00 hs

Argentina: 16:00 hs

Bolivia: 17:00 hs

Ecuador: 18:00 hs

En qué canal ver Ecuador vs. Perú ONLINE para USA

A través de FuboTV, podrás ver en vivo este encuentro desde USA a solo un click de distancia. También,el canal TUDN y FOX transmitirá vía streaming desde sus plataformas oficiales y aplicativos móviles.

Dónde ver Ecuador vs. Perú en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Canadá: TSN App, TSN3, Univision Canada, RDS, RDS App, TSN.ca

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

Ecuador vs. Perú pronósticos en USA:

Ecuador es el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido con mucha comodidad y pueda llevarse los puntos que necesita para salir del último lugar de la tabla. Perú, por su parte, registra un monto de +210 en la tabla de apuestas. Cifra que se ve cercano a lo estimado para el empate (15 puntos), estimando que puede ser un fuerte rival que tiene posibilidades de empatar en este encuentro.

Resultados Cuota Ecuador +130 Empate +195 Perú +210

*Cuotas cortesía de FanDuel

