Ver USA | US Open Golf 2021 EN VIVO: Conoce cómo, cuándo y dónde ver partido en el Día del Padre en Estados Unidos

US Open Golf 2021 EN VIVO ONLINE Desde el 14 al 20 de junio se verán las caras distintos competidores que desafiarán al campeón defensor Bryson DeChambeau en el campo de Torrey Pines Golf Course. Este encuentro será transmitido en Estados Unidos vía Golf Channel. Bolavip te mantendrá informado de todas las novedades, incidencias y el minuto a minuto del duelo.

Este 2021 tendremos en el campo a los dos grandes rivales del golf profesional: Bryson DeChambeau y Brooks Koepka. Ambos ya fueron campeones de tres de los últimos cuatro Abiertos de EE. UU.: Koepka en 2017 y 2018 como DeChambeau ganó en Winged Foot.

Por esta vez, Woods no participará en el US Open Golf pero este evento trae a pasados campeones como Bryson DeChambeau, Rory McIlroy y Dustin Johnson, todos los cuales figuran entre los favoritos por distintas casas de apuestas.

A qué hora ver US Open Golf EN VIVO para EE.UU.

US Open Golf 2021 EN VIVO jugarán desde el 14 de junio a las 6:00 hs (PT) / 9:00 hs (ET) desde el Torrey Pines Golf Course.

¿Cuándo juegan?: desde el 14 al 20 de junio

¿Dónde?: Torrey Pines Golf Course

US Open Golf 2021: Horario del partido en USA

14 de junio: previa

Golf Channel | 1:00pm - 4:00pm, 7:00pm - 9:00pm

15 de junio: previa

Golf Channel | 11:00am - 9:00pm

16 de junio: previa

Golf Channel | 11:00am - 9:00pm

17 de junio: round 1

Golf Channel | 8:00am - 10:30am, 10:00pm - 11:59pm

Cobertura de primera ronda | Peacock | 9:45am - 12:30pm, 10:00pm - 11:00pm

Cobertura de primera ronda | Golf Channel | 12:30pm - 7:00pm

Cobertura de primera ronda | NBC | 7:00pm - 10:00pm

18 de junio: round 2

Golf Channel | 8:00am - 10:30am, 10:30pm - 11:59pm

Cobertura de segunda ronda | Peacock | 9:45am - 12:30pm, 10:00pm - 11:00pm

Cobertura de segunda ronda | Golf Channel | 12:30pm - 6:00pm, 9:00pm - 10:00pm

Cobertura de segunda ronda | NBC | 6:00pm - 9:00pm

19 de junio: round 3

Golf Channel | 8:00am - 11:00am, 9:00pm - 11:00pm

Cobertura de tercera ronda | NBC | 11:00am - 9:00pm

20 de junio: Final U.S. Open Golf 2021 round 4

Dónde ver a los US Open Golf 2021 ONLINE y GRATIS en USA

A través de los siguientes canales podrás ver en vivo y gratis este encuentro desde USA tanto por la TV como por sus propios portales web oficiales.

Estados Unidos: NBC a través del Golf Channel y Peacock (solo algunas partes de este evento.

UK: EuroSport

España: Movistar+ Golf

US Open Golf 2021 pronósticos en USA

Aquí tienes la lista con las cuotas establecidas por FanDuel para los siguientes días de la competencia US Open Golf 2021, el cual concluirá el dia 20 de junio (Dia del Padre). Teniendo a Joh Rahm como el favorito indiscutible y seguido por Dustin Johnson, Bryson Dechambeau y Brooks Koepka.

*Cuotas cortesía de FanDuel.

