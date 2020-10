Washington Football Team vs. Dallas Cowboys: ver en vivo y pronósticos por la NFL desde USA

Los Washington Football Team y los Dallas Cowboys chocan este domingo 25 de octubre por la semana 7 de la NFL 2020 en el FedExField, en Landover. Motivo por el cual, en esta ocasión te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más en Estados Unidos.

Si bien es cierto que los Cowboys no arrancaron de la mejor manera la temporada 2020, la esperanza de derrotar al cuadro de Washington para retomar la punta de la clasificación no se pierde. No obstante, enfrente tienen a un rival que no gana desde hace cinco partidos, por lo que se prevé un duelo lleno de emociones.

Washington Football Team solo ganó en su presentación contra Eagles en setiembre, y desde entonces ha perdido contra los Cardinals, Browns, Ravens, Rams y Giants. Los Cowboys, en cambio, van en busca de su tercera victoria tras las logradas ante los Giants y los Falcons.

¿A qué hora juegan Washington Football Team vs. Dallas Cowboys?

Día: Domingo 25 de octubre

Hora: 12:00 hs (ET) / 9:00 hs (PT) / 11:00 hs (México)

Lugar: FedExField, Landover

Washington Football Team vs. Dallas Cowboys: ¿Cómo llegan?

Segundos en la clasificación en el NFC Este de la Conferencia Nacional, los Cowboys saldrán en busca de un triunfo ante los Washington Football Team que son terceros, por lo que se cree que los de Dallas irán en busca de escalar al liderato tras su última derrota ante los Cardinals por 38-10.

¿Dónde ver en vivo el Football Team vs. Cowboys en USA?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los Washington Football Team y Dallas Cowboys a disputarse este domingo 25 en Landover será transmitido gracias a diferentes señales en Estados Unidos que aquí te compartimos. FOX Sports tendrá a cargo la emisión del encuentro en USA, mientras que Afizzionados y Sky Sports harán lo propio en México.

Washington Football Team vs. Dallas Cowboys: pronósticos

Tal y como se tenía previsto, es difícil inclinarse por un favorito en este encuentro por la NFL del domingo. En las casas de apuesta creen que los Dallas Cowboys obtendrán un triunfo ajustado, por lo que un handicap es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que este sea un duelo de muchos puntos, lo que explica que el total sea de 44.5.

Resultado FanDuel Handicap Cowboys -1 Game total o/u 44.5

* Cuotas a través de FanDuel

