En el 2020 uno de los grandes regresos que tuvo el mundo del boxeo fue el de Mike Tyson en lo que fue un verdadero éxito al realizar la exhibición con Roy Jones Jr. Por otro lado, en los últimos días, el estadounidense reapareció y comentó que su hijo mayor quiere enfrentar a Logan Paul, por lo que le dijo que busque un trabajo.

Son muchos los hijos de los grandes deportistas que quieren emular a su padre en la disciplina que le dio dinero y gloria para toda la vida. El claro ejemplo de esto, guste o no guste, es de los hijos de Julio César Chávez quienes incursionaron en el deporte los puños, Junior llegó a ser campeón del mundo, pero lejos estuvieron de estar cerca de los logros de su padre.

Esto último parece ser el caso de Amir, hijo de Mike Tyson, que le comentó a su papá que quiere realizar una pelea con Logan Paul, youtuber que realizó una exhibición ante Floyd Mayweather. “Le dije que se relajara. Quiere pelear contra Logan Paul y esos tipos. Él quiere hacer eso. Le dije que se consiga un trabajo, que saque una licencia de agente de bienes raíces. Que se relajara. ¿Por qué no aprovechar la riqueza económica que tiene? Solo cálmate. No quieres nada de ese calor del boxeo. Yo te lo digo”, expresó Iron Mike su podcast Hotboxin.

A su vez, el excampeón del mundo comentó por qué no quiere que su primogénito se meta en un ambiente que, según él, no todos pueden soportar en el alto nivel. “Tienes que ser capaz de soportar esa presión y ese calor. No mucha gente puede hacerlo. Parece que es mucha gente, pero la gente que lo hace es un porcentaje tan pequeño. Probablemente sea el uno por ciento”, explicó el nacido en Brooklyn.

Y agregó: “Esto (el boxeo) lleva a la gente a suicidarse, a ser humillada frente a millones de personas”. Cabe recordar que el Mike Tyson fue campeón del mundo más joven de los completos en los años '90 y se retiró, del boxeo profesional, en 2005 con un récord de 50 peleas ganadas, 44 por la vía rápida, y seis derrotas, cinco por KO.