Julio César Chávez dio una cruda confesión en relación a su muerte y sus hijos

El próximo 19 de junio, Julio César Chávez realizará su última presentación en un ring cuando suba a enfrentar a Héctor Camacho Jr. Y a más de un mes para la pelea, el ídolo mexicano dijo que quiere dejarle un grato recuerdo a sus hijos ya que considera que en cualquier momento no va a estar más en este mundo.

Uno de los grandes problemas que tiene toda persona que se ha subido a un ring y compitió como profesional es que es muchas veces no se retira de manera definitiva del boxeo. Esto parece es lo que vive el ídolo mexicano que volvió a despuntar el vicio con Jorge Arce en tres magnificas exhibiciones que hicieron delirar a los fanáticos.

A pesar de esto, Julio César Chávez quiere hacer una última exhibición contra el hijo de su eterno rival, Héctor el Macho Camacho, con sus dos hijos realizando un combate. Por un lado, Chávez Jr. enfrentará a Andersson Silva, mientras que Omar a Ramon Álvarez en las 160 libras.

"Lógicamente no estoy satisfecho con la carrera que han realizado, porque creo que se han desviado un poquito y no han hecho lo que ellos pudieran haber logrado. No porque sean mis hijos, pero tienen muchas facultades para este deporte”, expresó el César del Boxeo a la Afición.

Y agregó: "Desafortunadamente cuando no te preparas a conciencia, echas a perder todo eso. Yo quise hacer esta exhibición porque quiero que les quede de recuerdo en vida, yo estoy más pa’ allá que pa’ acá, yo en cualquier rato me voy de este mundo y entonces quisiera y quise que este recuerdo les quede a mis hijos en vida, aparte de que me regalen un triunfo, porque al otro día es el Día del Padre y es por eso que acepté que pelearan en la función”.

