Una de las particularidades de Battlefield 2042 es que no contará con una campaña de un solo jugador, a diferencia de entregas anteriores. Pero eso no signfiica que no tenga elementos narrativos. Hoy, Electronic Arts y DICE lanzaron un genial corto contando algo de su historia.

El video de nueve minutos de duración, titulado Éxodo, es primero que nada una muestra de los espectaculares que serán los gráficos de esta entrega. Por otro lado, además de adentrarnos más en el mundo de Battlefield 2042, confirma que estará presente Irish, de Battlefield 4.

"Kimble “Irish” Graves vuelve después de Battlefield 4, pero ya no es un marine", lee la descripción oficial. "Ahora es el comandante del navío de despatriados Éxodo y tiene que elegir entre las vidas de los 200 refugiados de su barco y el futuro de todos los despatriados".

"Descubre los eventos que darán pie a una guerra total en este corto independiente ambientado en el mundo de 2042". Irish, por supuesto, será un personaje jugable dentro de Battlefield 2042. Será uno de los diez especialistas del juego online, y estará interpretado una vez más por Michael K. Williams.

¿Cuándo sale Battlefield 2042 y en qué plataformas?

Battlefield 2042 se lanzará el próximo 22 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S. Hace poco repasábamos todo lo que sabemos sobre el título, además de que informábamos sobre las características de su crossplay, y sus requisitos en PC.