Tu experiencia con Call of Duty: Black Ops Cold War en PC será más realista que nunca gracias a esta actualización.

Call of Duty: Black Ops Cold War en PC añade soporte para estas funciones del DualSense

Call of Duty

Call of Duty

Cuando Sony anunció el DualSense junto a su PS5, los ojos del mundo gamer entero se posaron sobre este mando, no solo por su particular diseño sino por las funciones que vienen con él. Ahora, también se pueden disfrutar en la PC con la nueva actualización de Call of Duty: Black Ops Cold War.

El título de Treyarch y Activision ahora se puede jugar con los gatillos adaptivos y con el feedback háptico en la versión de Battle.Net del juego. Cabe destacar que el DualSense ya era compatible con PC, pero solo unos pocos títulos añaden soporte para estas dos tecnologías, que son claves para el control.

También lee:

• El control de Xbox podría ser rediseñado para parecerse al de PS5

Para quienes no saben, los gatillos adaptivos son un nuevo sistema que añade algo de resistencia al usar los botones de L2 y R2, para apuntar y disparar respectivamente, según el arma que se usa. En cuanto al feedback háptico, este replica ciertas sensaciones al tacto dependiendo de lo que esté sucediendo en el juego.

Al jugar Call of Duty: Black Ops Cold War con un DualSense conectado a la PC, aparecerá una nueva opción para los gatillos en las configuraciones del control. Esta se puede desactivar, o bien se puede bajar su intensidad, ya que se requiere un poco más de fuerza según el arma que estemos usando, lo que puede ser molesto o incómodo para algunos.

Call of Duty: Black Ops Cold War está disponible ahora en PC, PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S. Ahora transita su Temporada 4 Recargada, cuya actualización trajo un montón de contenido nuevo. También hace poco se agregó Mauer Der Toten, un nuevo mapa para Zombies basado en rondas.