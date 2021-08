El reporte de ventas de la semana en Steam fue revelado como cada domingo, y en esta ocasión tenemos un nuevo juego que se ubica en el máximo escalón del mencionado Ranking, y se trata del título de 24 Entertainment, Naraka: Bladepoint.

Se trata de un nuevo battle royale pago, el cual les ofrece a los jugadores un nuevo estilo para este género, con una enorme movilidad, armas de cuerpo a cuerpo y a distancia, así como una gran cantidad de personajes con poderosas habilidades.

Naraka: Bladepoint desbancó del primer lugar del Ranking a Back 4 Blood, que si bien aún no se lanzó oficialmente, ya esta disponible para preordenar, y comprar su preorden es la única manera de acceder a la Beta Abierta del juego.

Top 10 ventas de Steam de esta semana

1- NARAKA: BLADEPOINT (Standard)

2- Back 4 Blood (Preorden Standard)

3- Car Mechanic Simulator 2021

4- NARAKA: BLADEPOINT (Deluxe)

5- Valve VR Index Kit

6- HUMANKIND

7- It Takes Two

8- DOOM Eternal Deluxe Edition

9- Tribes of Midgard

10- Grand Theft Auto V

Car Mechanic Simulator 2021 también se lanzó esta semana, y ofrece una experiencia superadora a sus ediciones previas, lo cual le permite completar el podio de este ranking semanal. HUMANKIND abrió su beta para quienes obtengan la preorden y entra en el ranking gracias a ello.

Finalmente, las ofertas en It Takes Two, DOOM Eternal y GTA V han sido importantes para mantenerlos entre los 10 más vendidos de Steam.