Este domingo marcó el cierre de una nueva semana en las ventas de Steam, pero no hacía falta esperar a los números para saber que Back 4 Blood estaría en lo más alto del ranking, gracias al éxito que ha tenido en el lanzamiento de su beta abierta.

Claro, para acceder a la prueba de este juego que se lanzará oficialmente recién a mediados de octubre, los interesados deben comprar la preorden del título, y eso es lo que se encuentra en lo alto del ranking, cuyo Top 3 se completa con The Ascent y Tribes of Midgard, dos juegos lanzados recientemente con gran éxito.

Ranking - Top 10 de ventas semanales de Steam

1- Back 4 Blood (Preorden)

2- The Ascent

3- Tribes of Midgard

4- Valve Index VR Kit

5- Grand Theft Auto V

6- It Takes Two

7- New World (Preorden)

8- New World (Preorden Deluxe)

9- Grounded

10- COD: Black Ops III

Además de los tres juegos que lideran el ranking, las ofertas en GTA V, It Takes Two y COD: Black Ops III los ubican entre los 10 juegos más vendidos de la semana. Las versiones Standard y Deluxe de New World han bajado en el ranking a causa de que finalizó su beta.

Finalmente, Grounded tuvo un fin de semana donde el juego estuvo disponible de manera gratuita, y varios fanáticos lo disfrutaron lo suficiente como para comprarlo y que más de un año después de su lanzamiento oficial se ubicara entre los 10 juegos más vendidos de la plataforma.