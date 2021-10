Luego de una vibrante definición del Grupo A el pasado viernes, y de la sorpresiva derrota de EDGque lo dejó fuera de la pelea por el primer lugar del Grupo B, llegó el turno del día de la definición del Grupo C de Worlds 2021, y al parecer tendremos una larga jornada por delante.

La primera partida enfrentó a PSG Talon (2-1) y Hanwha Life Esports (1-2), que volvían a verse las caras luego del triunfo del campeón de la PCS en el segundo día de competencia. Sin embargo, la historia fue muy diferente en esta ocasión, donde los coreanos stompearon al PSG.

No hubo paridad en ésta partida, donde HLE dominó por completo el mapa, tanto a nivel de macrojuego como en las peleas que hubo por toda la grieta. Willer dominó con Viego, mientras que el Twisted Fate de Chovy habilitó múltiples jugadas para darle ventaja tanto a Deft como a Morgan en las líneas laterales, y Hanwha ganó la partida desde todos los frentes.

Con esto, ambos equipos quedan igualados en la segunda colocación del grupo, por detrás del invicto Royal Never Give Up y con dos juegos de ventaja por sobre Fnatic, que aún no ha ganado en este Campeonato Mundial de League of Legends.

Repetición PSG Talon vs Hanwha Life Esports - Worlds 2021