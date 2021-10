Kylian Mbappé acaba de prender fuego a todo PSG. Las declaraciones del delantero en cuanto a su fallido fichaje por Real Madrid del pasado verano sacuden los medios españoles y franceses en este momento. Lejos de buscar la paz con el equipo parisino aseguró de manera rotunda: “Pedí irme en julio”.

En una charla con RMC Sports, el delantero de 22 años se sinceró sobre el caótico verano que vivió en Paris Saint Germain. Mientras siguen pasando los días para que sea agente libre, Mbappé reveló detalles de su relación con Leonardo, Al-Khelaifi y un posible futuro como Merengue. ¿Habrá alguna respuesta del club?

“Dejé en clara mi posición”

"Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad", confesaba en una entrevista que habría sido realizada post victoria ante Manchester City por la UEFA Champions League el pasado martes.

Defendió sus formas de pedir la venta: "Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije 'Si no quieres que me vaya, me quedo'".

¿Un futuro en el Bernabéu?

"La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron 'Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente’. No me gustó mucho el dicho 'vendrá en la última semana de agosto' ... porque dije a finales de julio que quería irme", continúa quien apunta a jugar en Real Madrid la próxima temporada.

Francia arde con las declaraciones de un Mbappé que pese a las ofertas por más de 180 millones de euros para sacarle de París el pasado verano, continúa bajo la dirección de un PSG que tiene todo comprado para verle salir gratis el próximo verano. Real Madrid se frota las manos con un delantero que está decidido a ser Merengue.