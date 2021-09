Zlatan Ibrahimovic está próximo a cumplir 40 años, pero su talento no conoce de edades. Renovó recientemente con AC Milan, donde espera debutar en esta temporada. Más allá de esto, cerca de su cumpleaños, ha dejado varias declaraciones respecto a su figura y no duda en ponerse un paso más arriba que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Ibrahimovic todavía no ha jugado en esta temporada, poniéndose todavía a punto para ponerse a las órdenes de Stefano Pioli. En Milan, lo esperan en las canchas con los brazos abiertos, sobre todo por lo que ha demostrado en el último tiempo donde ha encaminado el rumbo de los rossoneros para ponerlo nuevamente en los primeros planos.

En una entrevista para France Football, Zlatan no escapa a la comparativa de CR7 y Leo y, por supuesto, contesta fiel a su estilo. "Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos (...) Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo", opinó.

Una de las declaraciones más sorprendentes que ha hecho el atacante sueco fue sobre la consulta que le hicieron respecto al Balón de Oro. "¿Si echo de menos el Balón de Oro? No, al contrario, es él quien me echa de menos a mí. No sé cuál es la base del premio, pero no estoy obsesionado con eso", aseguró.

Por último, reveló qué piensa hacer después de dejar el fútbol profesional cuando se retire. "Después de mi carrera, quiero desaparecer. Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes por lo que has estado pasando mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida", cerró.