Qué es el parley en las apuestas deportivas

Entender cómo funciona el parlay en apuestas es la puerta de entrada para que te animes a hacer pronósticos más arriesgados y obtener un premio mayor por tus conocimientos y aciertos.

En esta guía te explicaremos de qué se trata este tipo de apuestas y cuáles son los sitios de juegos online más recomendados para hacer tus combinadas.

El ABC del parley: definición y conceptos clave

El parley en apuestas, también llamadas apuestas combinadas, consiste en realizar múltiples selecciones en un mismo evento o en distintos y agruparlas en un mismo boleto.

Hasta ahí, parece sencillo, sin embargo, necesitás saber que para ganar tenés que acertar a todas tus predicciones. Si fallás en una, habrás perdido todas las ganancias de tu ticket por completo.

Podríamos hacer una comparación con la estructura de una ficha de dominó, si todas se alinean caen de manera armoniosa dando buenas ganancias, en cambio, si tan sólo una no cae de manera correcta, la secuencia se interrumpe, anulando el juego.

Entonces, qué hay que tener en cuenta en el parley en apuestas:

Selecciones: para combinar las apuestas es necesario que exista más de 1 predicción en juego.

para combinar las apuestas es necesario que exista más de 1 predicción en juego. Cuotas: al entrelazar pronósticos, las cuotas individuales se multiplican entre sí aumentando las posibles ganancias.

al entrelazar pronósticos, las cuotas individuales se multiplican entre sí aumentando las posibles ganancias. Apuesta mínima: los sitios de apuestas indican un valor base para cualquier apuesta, ya sea simple o combinada. La inversión para el parley en apuestas no necesariamente debe ser alta, puesto que con poco podrás conseguir buenos retornos.

¿Cómo hacer parley en apuestas deportivas?

Hacer apuestas parley no es descubrir la pólvora, simplemente se trata de colocar varias predicciones en un mismo cupón y asignarle un monto a ese pelotón de selecciones.

Siendo más específicos, te lo explicamos con un paso por paso, eso sí, el procedimiento puede cambiar en algunos puntos dependiendo del sitio de apuestas.

Identificate en el sitio de juegos donde estás registrado. Si todavía no estás inscripto en ninguno, podés ingresar a los enlaces colocados en esta misma página. Corroborá si tenés plata en tu cuenta para hacer la jugada. Si necesitás, recargá dinero a través de un método autorizado. Navegá hacia el apartado de disciplinas deportivas, elegí el o los eventos que te interesen junto con los mercados de apuestas. Dentro del ticket aparecerán los pronósticos, seleccioná el botón “parley” para agruparlas. Asigná un monto para todos tus pronósticos y confirmá la apuesta combinada.

Captura realizada desde la web de Betano

No te olvides que para saber el resultado de tus apuestas parlay, deberán resolverse todas tus selecciones.

Estrategias para ganar en tus apuestas parley

Para que tu parley en apuestas sea exitoso, conviene que apliques algunas estrategias que podrán ayudarte al momento de pensar en tus selecciones. Te compartimos nuestros consejos para eso:

Investigación: conocer las estadísticas, últimas noticias, rendimiento del o de los deportistas es importante al momento de planificar tu apuesta.

conocer las estadísticas, últimas noticias, rendimiento del o de los deportistas es importante al momento de planificar tu apuesta. Selección: si es la primera vez que vas a hacer un parley en apuestas, conviene que comiences con pocas selecciones 2 a 5 en mercados donde tengas más confianza en los resultados.

si es la primera vez que vas a hacer un parley en apuestas, conviene que comiences con pocas selecciones 2 a 5 en mercados donde tengas más confianza en los resultados. Cálculos: es fundamental entender cómo se calculan las cuotas para anticiparse a las posibles ganancias.

es fundamental entender cómo se calculan las cuotas para anticiparse a las posibles ganancias. Gestión: si querés mantenerte en el juego en un período pronunciado de tiempo, encargate de establecer límites de apuestas para no arriesgar todo tu capital.

si querés mantenerte en el juego en un período pronunciado de tiempo, encargate de establecer límites de apuestas para no arriesgar todo tu capital. Monitoreo: seguí atentamente los eventos a donde apostaste, así, podrás saber si acertaste en todos los pronósticos, pues, para saber si tu parley en apuestas ganó, tenés que esperar hasta que se resuelvan tus predicciones.

Captura realizada de la web de Betsson

Ejemplos de parley en apuestas

Si bien un paley en apuestas presenta riesgos, también es una posibilidad de manejarlos al diversificar tu apuesta.

Pero ¿Cómo funciona el parley en apuestas? Vamos a un ejemplo para que sea más claro:

Disciplina deportiva Evento Mercado de apuesta Cuota individual Fútbol Partido: Boca vs Vélez Victoria para Vélez 1.50 Fútbol Partido: Lens vs PSG Más 2.5 goles 1.30 Tenis Partido Novak Djokovic vs Daniil Medvedev El partido se decidirá en 3 sets. 2.00

Supongamos que tus selecciones de parley en apuestas son las señaladas en el cuadro anterior y por esas predicciones decidís invertir $1000.

Para calcular ganancias, tenés que multiplicar primero las cuotas (1.50 x 1.30 x 2.00), el total es 3.90, enseguida, multiplicarlo por el valor de tus apuestas, o sea $1000, eso dará $3900 como retorno si todas sus selecciones son correctas.

La ecuación para calcular las ganancias en tus apuestas combinadas es así, tomá nota:

Cuota 1 x Cuota 2 x Cuota 3 = Valor total cuota

Valor total cuota x valor de la apuesta = retornos potenciales.

Mejores casas para parley en apuestas deportivas

Prácticamente no hay casas de apuestas que no ofrezcan como opción el parley en apuestas deportivas, no obstante, es bueno saber cuáles son los sitios de juegos online más recomendados para registrarse y apostar.

Hicimos una selección de las casas con mejores cuotas, mayores mercados, atractivos bonos de bienvenida y, por supuesto, las más seguras.

Mejores sitios de apuestas Características Bono de bienvenida Registrarse bet365 – Variedad en mercados deportivos.

– Cobertura de múltiples eventos nacionales e internacionales Hasta $7.500 en bonos de apuestas para clientes nuevos Visitá bet365 Betano – Transmisión y apuestas en vivo.

– App exclusiva de apuestas deportivas. Hasta $200.000 + $5000 extras Visitá Betano Betsson – Promociones especiales para apuestas combinadas.- Cuotas altas. Hasta $200.000 Visitá Betsson Codere – Especialista en apuestas de fútbol local.- Varios métodos de pago. Hasta $200.000 + $5000 adicionales. Visitá Codere

Nota bet365: Ingreso mínimo $500. Podrá utilizar los bonos de apuesta una vez determinadas las apuestas del valor de su ingreso válido. Se aplican cuotas mínimas y exclusiones de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los bonos de apuesta. Se aplican límites de tiempo y condiciones.

