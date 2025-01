A mediados de 2017, Sebastián Driussi se marchó de River. Zenit de Rusia desembolsó una fortuna cercana a los 18 millones de dólares por su pase y así terminó el primer ciclo del Gordo en Núñez, pero desde entonces hasta la fecha prácticamente no hubo mercado de pases en el que no se hable de su regreso al club. En más de una oportunidad el propio jugador fue ambiguo respecto a un posible retorno y, tras no concretarse, algunos hinchas manifestaron su enojo.

En este mercado de pases todo pareciera ser diferente. Driussi es una de las figuras de Austin FC de la MLS y el conjunto texano no tiene planes de dejarlo ir, pero así y todo el atacante tiene decidido regresar a River. El club y el futbolista ya arreglaron el tema contractual y ahora solamente resta realizar una oferta que contente a la franquicia estadounidense.

Driussi quiere jugar en River

Si bien en los próximos días Sebastián Driussi debe presentarse en Estados Unidos para realizar la pretemporada con Austin FC, el atacante tomó la decisión de quedarse en Buenos Aires y así ejercer presión para que se haga su pase a River. En Núñez ya iniciaron conversaciones con Austin y todo indica que el pase se realizará, lo que todavía no se conoce es el monto de la operación, aunque podría rondar los 9 millones de dólares.

Sebastián Driussi.

El paso de Driussi por River

El estreno de Sebastián Driussi en la Primera de River se dio en la temporada 2013/2014 de la mano de Ramón Díaz, pero empezó a tener participación importante con la llegada de Marcelo Gallardo.En un comienzo, el Muñeco utilizaba al Gordo como volante por izquierda ya que tenía muchos delanteros. Su rendimiento no fue el esperado en esa posición y el oriundo de San Justo estuvo cerca de marcharse a préstamo a Vélez o Huracán, pero finalmente se quedó y todo cambió.

De cara al 2016, Driussi tuvo más oportunidades como delantero y no decepcionó en absoluto. Junto a Lucas Alario conformó una gran dupla ofensiva y se ganó la titularidad indiscutida. Ya en 2017 mostró su mejor versión y por eso el Zenit lo vino a buscar y desembolsó una fortuna por él. Las estadísticas marcan que el Gordo disputó 105 partidos en la Primera de River en los que convirtió 28 goles, brindó 10 asistencias y obtuvo siete títulos.

