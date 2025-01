El show de Pablo Maffeo contra Real Madrid: cruce con Vinícius Júnior y discusión con Carlo Ancelotti

Real Madrid derrotó a Mallorca por la Supercopa de España, se clasificó a la final y, este domingo, tendrá que enfrentar a Barcelona. Pero en medio de lo que fue el compromiso hubo, como es habitual, un cruce entre Pablo Maffeo y Vinícius Júnior, además de que sobre el final del juego el argentino discutió con Carlo Ancelotti.

No es la primera vez que Maffeo mantiene un duelo aparte con el brasileño, de quien sostuvo que le gustaría encontrarlo en un ring de boxeo y noquearlo en 10 segundos. Pero así como el ex Flamengo se montó por encima del nacido en Sant Joan Despí, también hubo un cara a cara sobre la línea del lateral. Y allí creció la tensión.

Al momento de mirarse bien de cerca, Vinícius Júnior golpeó con su hombro al ex VfB Stuttgart, quien automáticamente se arrojó al suelo simulando un cabezazo de su rival, intentando buscar la expulsión. Pero eso no fue todo. En medio de las protestas (algo que realiza asiduamente) del atacante brasileño, las redes sociales capturaron una imagen en la que al jugador que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para dos encuentros de Eliminatorias CONMEBOLse lo observa realizando el gesto de silencio, en clara señal de que el nacido en São Gonçalo protestaba mucho.

Finalizado el partido, donde el Merengue consiguió la goleada por 3-0 y se metió en la definición de la Supercopa de España, el futbolista de Mallorca no solo se cruzó con Raúl Asencio, quien terminó lanzándole un beso al aire, en clara señal de que Maffeo quedaba eliminado del certamen y debería masticar la bronca por sus constantes cruces, sino que también discutió con Ancelotti, quien estaba buscando calmar las aguas.

Pablo Maffeo quiere noquear a Vinícius Júnior

El lateral derecho Pablo Maffeo es aficionado del boxeo y en diálogo con Indómitos TV le consultaron si participaría del evento La Velada del Año, que organiza el streamer Ibai Llanos: “Me gustaría. De hecho, estoy pensando en hacer una pelea solo para saber qué se siente… la adrenalina esa. Tendría que hablar con el club, pero tendría ganas de ir”. Pero también le preguntaron si se subiría al ring con Vinícius: “Sería en un mundo aparte, en una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia seguramente. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos”.

Maffeo y el racismo en el fútbol español

Al lateral del Mallorca le consultaron si considera que LaLiga es racista y su respuesta fue contundente: “No creo que sea un país racista porque aquí todo el mundo llega y te dan oportunidades. No es un país racista. A parte, tú ves los equipos de fútbol y hay jugadores de todas las nacionalidades. Hay africanos, asiáticos, sudamericanos, europeos… hay de todo, entonces, no es racista. Obviamente, como en todos lados, hay cuatro tontos que sí que lo son, pero esos los hay en España, Alemania, Francia, en Brasil, en todos lados. Eso, por desgracia, no se va a extinguir”.

Pablo Maffeo y Vinícius Júnior en uno de sus tantos cruces. (Getty Images)

La rivalidad entre Vinicius y Maffeo

La pica entre estos dos futbolistas no es novedad, ya que la misma comenzó en la temporada 2021/22, cuando Vinicius chicaneó al argentino porque estaban peleando el descenso y allí este le respondió públicamente: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica“, tiró.

Y agregó apuntando por la actitud del delantero brasileño de 24 años: “Mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía cuándo me portaba mal. Creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”.

Además, en otro encuentro que disputaron en la pasada temporada, Maffeo le empezó a hacer gestos a Vinicius para hacerle entender que es un llorón, por sus quejas repetitivas por las infracciones que recibe en cada partido con la camiseta del Real Madrid.