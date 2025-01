Diego Milito y el salto de calidad en Racing que no se ve

Siempre es más fácil ser oposición que gobernar en todos los órdenes de la vida, recordemos a Fernando De la Rúa que se preparó toda la vida para ser presidente de la Nación y así terminó, o de todos los gobernantes que nos han hablado de la “pesada herencia” recibida sin encontrar respuestas.

El mismo fenómeno ocurre en el fútbol, Riquelme es el caso paradigmático en Boca, ahora tenemos la experiencia Diego Milito que en su campaña en Racing, sin decirlo, definió como un inútil a Víctor Blanco.

Ya con la banda celeste y blanca de presidente de Racing, lo primero que le pasa en 2025 es que la gran estrella del plantel, Juanfer Quintero, se retoba, anuncia por los medios que se va del club, y no se presenta a la pretemporada reclamando un llamado suyo que no llegó. Además, hasta el momento la Academia no tiene refuerzos.

¿Dónde está la muñeca del crack con experiencia europea para apagar este incendio? Esto marca que, aunque tengas una calle en el estadio o te amen los hinchas, no alcanza para tener al colombiano clave en la conquista de la Copa Sudamericana.

Roger Martínez también se va, mientras que Maravilla Martínez exige el llamado del número 1 para definir su futuro. A su vez, en el rubro mercado de pases, a menos 20 días de iniciar el torneo con una final en febrero ante Botafogo, el casillero Racing figura en blanco.

Por supuesto que Milito tiene mucho crédito y a su favor hay que marcar la rápida renovación de Costas, DT al que no querían pero no les quedo otra que sostener en Racing. Pero, debe estar aprendiendo que siempre es más fácil criticar que gestionar.

