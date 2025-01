Goleador de Independiente, no jugó ni un minuto en el City pero la rompió en México: ahora su hijo debutó con gol en la Tricolor

El paso de Matías Vuoso por Argentina fue breve. Porque una vez que llegó a México, se instaló allí y sólo regresó para jugar algunos partidos en Talleres de Córdoba. Su retiro fue en tierra azteca, donde además llegó a representar a la Tricolor en amistosos, Eliminatorias y Copa América. Y ahora su hijo sigue sus pasos: en un amistoso, Lucca Joel Vuoso Ramos de 16 años, convirtió su primer gol con la Sub 17.

Tal como ocurrió hace algunos años con el hijo del exBoca Christian Chaco Giménez, Santiago, quien pese a haber nacido en Argentina decidió representar a la Tricolor y hasta tuvo chances de jugar el Mundial de Qatar, pero finalmente quedó afuera de la lista.

Lucca Vuoso en el Santos Laguna. Foto IG.

Lucca, en cambio, nació en Torreón, y tras una excelente campaña en las juveniles del Santos Laguna, fue citado para su primer torneo en la selección mexicana. Actualmente disputa el Torneo del Sol, un campeonato con sede en la Federación Mexicana y en el que compite el equipo nacional, otras selecciones y algunos equipos del torneo local. Ante Chivas, en la victoria 5-1, gritó por primera vez.

Este torneo sirve como preparación para el Clasificatorio de CONCACAF, programado para febrero próximo, donde el equipo buscará su boleto al Mundial de la categoría.

Vuoso del Rojo

Vicente José Matías Vuoso llegó a Independiente a los 16 años y se instaló en la pensión del club. Tuvo su debut a los 18, en agosto del 2000, para la Copa Mercosur y el torneo Apertura. En octubre de ese año comenzó a ser titular, con Osvaldo Piazza como entrenador y siendo compañero de ataque de Diego Forlán, asistidos por Daniel Garnero.

Publicidad

Publicidad

En aquel Independiente además jugaban Gabriel Milito, Esteban Cambiasso, el Pájaro Cristian Domizzi y Sebastián Rambert, entre otros. Al año siguiente, ya con algunas bajas, se sumaron el Rolfi Montenegro,, Bruno Marioni y el Cuqui Silvera, con Enzo Trossero de DT. En total fueron 73 partidos (56 de titular), 15 goles y 11 asistencias. De esos 15, dos fueron a Racing: a fines del 2000, con un Racing previo al gerenciamiento que no encontraba el rumbo (2-1, en el Cilindro), y otro en el 2002, al equipo de Merlo que había sido campeón dos meses antes.

Aquella tapa de Olé tras los goles de Vuoso.

También le hizo dos en el verano de aquel año, en la Copa Ciudad de Avellaneda que se disputó en Mar del Plata: fue 3-0 con dos goles del Toro para el equipo que dirigía Néstor Clausen.

Publicidad

Publicidad

Mal paso en el Manchester City

Vuoso estuvo apenas un año y medio en la Primera de Independiente. El Manchester City se la jugaba por primera vez con un refuerzo argentino, por el que pagó nada menos que 6 millones de dólares. Pero ni jugó.

“Tenía 20 años cuando llegué al Manchester City y pensé: ‘Si pagaron 6 millones de dólares por mí, seguramente jugaré, ¿no?’. Pero no, había jugadores mejores que eran titulares. Estaba en un país que no era el mío, lejos de casa, con un idioma diferente. Me costó adaptarme, pero fue una experiencia que me hizo crecer. Aunque entrenaba bien, no tuve oportunidad de jugar en la Premier. Fui al banco unas cuatro o cinco veces, pero nunca ingresé. Eso me dolió mucho”, relató.

Vuoso no jugó ni un minuto oficial en la Premier.

Publicidad

Publicidad

En aquel City jugaban Nicolas Anelka y Paulo Wanchope entre otros, pero Vuoso no tuvo la posibilidad de disputar ni un minuto. De hecho, es considerado uno de los peores refuerzos de su historia. Allí fue que sacó por primera vez pasaje hacia México: llegó al Santos Laguna, equipo en el que más partidos disputó: 247, con 104 goles y 22 asistencias, siendo dos veces goleador del torneo y logrando el título del Clausura 07/08.

Pasaje a México y pasaporte

En México vistió las camisetas del América (equipo en el que hizo buenas campañas), Atlas, Cruz Azul y Correcaminos de la UAT, su último club, aunque luego fichó por el amateur Deportivo Aragón. Quizá la camiseta más importante que vistió fue la Tricolor: en 2007 recibió la nacionalidad pero tuvo que esperar un tiempo más luego de la salida de Hugo Sánchez como seleccionador. Cuando asumió Sven-Göran Eriksson y se jugaba la clasificación al Mundial 2010, tuvo su debut con Jamaica.

Vuoso fue figura y campeón en el Santos Laguna. Foto web.

Publicidad

Publicidad

Pero su momento cúlmine fue ante Canadá, en esa misma campaña. Logró el empate como visitante, que evitó la casi eliminación de México y le dio la chance de la clasificación, aunque luego no fue parte del equipo que finalmente disputó el Mundial. Volvió al equipo en 2015, para disputar la Copa América de la que fueron eliminados en primera ronda (le convirtió dos goles a Chile).

Fueron 15 partidos, entre amistosos y oficiales, los suficientes para sentir esa camiseta como su piel y trasladarle esa pación a su hijo Lucca, que ya está dando los primeros pasos. Nacido en 2008, de 1,75, también posee nacionalidad italiana. A los 16 años, ya despertó el interés de clubes europeos, según la prensa mexicana. El nuevo Toro empezó a devolver ese interés con goles.

ver también Revelan detalles inéditos de la etapa menos conocida de Ramón Díaz como DT: "Me pidió 100 mil dólares por entrevistas"