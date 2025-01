Se acabó la novela que involucraba a Franco Colapinto dentro del mercado de la Fórmula 1. Cuando parecía confirmarse su estadía en Williams para mantenerse como piloto de reserva por detrás de Carlos Sainz y Alexander Albon, el argentino firmó un nuevo contrato con Alpine y cambia de escudería para la próxima temporada.

Así lo anunció el equipo francés mediante un comunicado, en el cual confirmó el traspaso de Colapinto desde Grove con un contrato multianual. Sin embargo, su rol dentro de Alpine no será como piloto principal, sino que se mantendrá como piloto reserva de Jack Doohan y Pierre Gasly.

El argentino estará en la reserva al igual que el piloto japonés Ryō Hirakawa y el estonio Paul Aron, quienes quedarán a la espera de que se abra un espacio en la escudería de la Fórmula 1.

En una reciente entrevista, Flavio Briatore -asesor deportivo de Alpine- confirmó a la dupla para iniciar la temporada 2025 de la Fórmula 1 pero, cuando le consultaron si hay garantía para mantener a sus pilotos a lo largo del calendario, dejó una advertencia: “Lo único seguro es la muerte”.

“Empezaremos el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después, ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas. Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.

La confirmación de Alpine por Colapinto (X @AlpineF1Team).

Publicidad

Publicidad

Este anuncio pone la presión sobre los hombros de Doohan, el novato que debutó en la última jornada de la temporada anterior en Abu Dhabi y que cumplió con creces. Incluso se habló de que el australiano tiene un contrato por rendimiento para las cinco primeras carreras de 2025, por lo que quedará aun más expuesto por sus resultados en el inicio del calendario.

ver también Franco Colapinto habló tras su llegada a Alpine en la Fórmula 1: "Hicieron realidad mi sueño"

El comunicado de Alpine sobre la llegada de Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurar los servicios de Franco Colapinto por varios años.

El piloto argentino de 21 años asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA 2025, lo que se sumará al grupo de talento existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

Publicidad

Publicidad

Como parte de su papel en el equipo BWT Alpine Fórmula Uno, Franco asistirá a varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Autos Anteriores [TPC]. como contribución a los esfuerzos del equipo en el simulador de circuito en su sede en Enstone.

El comunicado de Williams sobre la salida de Franco Colapinto

Williams Racing ha llegado a un acuerdo con Alpine, por el que el equipo con sede en Enstone se asegurará los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

El argentino de 21 años, que asumió un asiento en Williams para las últimas nueve carreras de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA desde la Academia de Pilotos del equipo, asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva en Alpine para la próxima temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

La despedida de Williams tras la confirmación de Colapinto a Alpine (X @WilliamsRacing).

En su debut en un Gran Premio con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024, Franco se convirtió en el primer piloto en competir en la Fórmula 1 desde su país de origen en 23 años.

En la siguiente carrera, en Bakú, sumó puntos en su segunda participación, terminando octavo. En octubre, su segunda participación en los puntos fue en el GP de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

“Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Alpine para que Franco se una al equipo en un acuerdo plurianual a partir de 2025”, compartió James Vowles.

“A lo largo de nueve carreras memorables con Williams demostró claramente que merece un lugar en la Fórmula 1 y siempre dijimos que lo apoyaríamos para que lo consiguiera.

“Williams tiene una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla para 2025 y más allá con Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad de Franco de asegurarse un asiento en la carrera de 2025 o 2026.

Publicidad

Publicidad

“La Williams Racing Driver Academy existe para descubrir y desarrollar a las futuras estrellas de la F1, que es exactamente lo que ha hecho en el caso de Franco, y se basa en nuestra larga tradición de dar a jóvenes pilotos talentosos su oportunidad en el nivel más alto del automovilismo.

“Estamos orgullosos de haber devuelto a Argentina a la parrilla de F1, queremos agradecer a Franco por todo lo que ha aportado al equipo y esperamos con ansias las futuras batallas en la pista”.

ver también El poderoso mensaje que dejó Lewis Hamilton tras convertirse en piloto de Ferrari: "Reinventarse"