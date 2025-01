Boca quiere a Juan Musso para reemplazar a Chiquito Romero: la contundente postura de Atlético de Madrid

Tras varias idas y vueltas respecto al puesto, finalmente Boca irá a la carga por un arquero en este mercado de pases. Fernando Gago estaba conforme al poder contar con Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero, pero ante la operación a la que tendrá que someterse Chiquito en los próximos dias, que lo dejará varias semanas afuera de las canchas, el Xeneize ya salió a buscar un golero para incorporar lo más pronto posible.

Los requisitos parecen claros: que sea de jerarquía para ser titular, que sea argentino para que no ocupe cupo de extranjero y que tanto el arquero como el club estén dispuestos a negociar. Con esas condiciones, los primeros dos goleros que interesan en Boca son Juan Musso, con actualidad en Atlético de Madrid, y Agustín Marchesín, titular en Gremio.

El surgido en Racing, que fue campeón de América con la Selección Argentina en 2021, llegó al conjunto colchonero en julio del 2024 cedido desde Atalanta y aún tiene contrato a préstamo hasta fines de esta temporada. Por ende, una negociación para que se dé el arribo de Musso a Boca parece compleja, ya que el xeneize debería negociar con Atlético para que se desprenda de su cesión, y con el club italiano para que libere su pase mediante un traspaso o un nuevo préstamo.

En medio de este interés de parte del equipo de Fernando Gago de contar con Musso, desde España revelaron la postura del Atleti sobre su posible salida de la institución en los próximos días. Desde el medio Relevo informaron que el Cholo Simeone pretende adquirir de manera definitiva al arquero argentino. Es que si bien es suplente de Jan Oblak, Musso logró afianzarse como una alternativa confiable cuando se lo necesitó al haber disputado 6 encuentros y solamente le anotaron 3 goles conteniendo 4 veces su valla invicta.

En paralelo, a sus 30 años, el oriundo de San Nicolás de los Arroyos se mostró conforme en Madrid en sus primeros meses allí. Relevo señala que Musso y su familia están contentos en la ciudad y no piensan en salir de manera reciente, por lo que también estaría de acuerdo si los colchoneros adquieren su ficha de forma permanente. Así, la posibilidad de recalar en Boca se esfuma.

Con Musso lejos del acuerdo, Marchesín pica en punta para ser el arquero de Boca

Agustín Marchesín es el nombre que más gusta a la dirigencia para reemplazar a Chiquito Romero. Actualmente se encuentra en Gremio, club al que llegó a comienzos de 2024, y termina contrato en diciembre de este año.

Su nombre siempre estuvo bajo la órbita del ‘Xeneize’, pero ciertamente nunca hubo negociaciones por él. El Consejo de Fútbol debería negociar con el equipo ‘Tricolor’ de Brasil para lograr su llegada y con el propio guardameta por su contrato.

Durante el último año fue una fija en el arco de Gremio. Desde su llegada hasta el final de temporada, atajó prácticamente en todos los encuentros. Disputó 46 partidos en el año (28 por el Brasileirao, ocho por Copa Libertadores, tres por Copa de Brasil y siete por el Campeonato Gaúcho). Cabe recordar que, en su carrera, tuvo un paso por la Selección Argentina y llegó a disputar ocho encuentros. Aunque, en el último tiempo, ya no fue más convocado.

Qué pasará con los arqueros de Boca si llega uno como refuerzo

Según trascendió, ni Fernando Gago ni la dirigencia de Boca pretenden tener 4 arqueros en el plantel. Con la cirugía de Chiquito Romero, que le demandará como mínimo dos meses de recuperación, el Xeneize irá a la carga por un guardameta para reforzar el equipo. Por ende, es probable que uno de los tres que actualmente integran el plantel se marche.

Javier García recientemente renovó por un año más y Leandro Brey es considerado el arquero del futuro del club, y fue quien terminó teniendo rodaje durante el 2024. No se descarta que uno de los dos, o el propio Sergio Romero emigre durante el 2025 si llega un nuevo arquero al Xeneize.

Qué tiene Chiquito Romero en la rodilla

La operación a la que será sometido Sergio Romero es similar a la que atravesó antes del Mundial de Rusia 2018 y en el período previo a su llegada a Boca, por lo que no es un procedimiento desconocido para el experimentado arquero.

La última vez pasó por las manos del doctor Batista, quien le realizó una artroscopia para limpiarle la zona tras una intervención meniscal. A partir de ese entonces, a mediados de 2022, comenzó una recuperación que lo dejó jugar sin problemas durante el resto de su estadía en La Boca.

“Cuando en Boca entraron y vieron todo, se dieron cuenta de que las cosas no estaban del todo bien. Yo soy sincero: si esto no andaba y no me recuperaba, devolvía el sueldo y me iba a mi casa. A los dos meses tocó que se desprenda otro pedacito. Batista lo vio, me dijo que me quede tranquilo y que iba a ser el arquero cuando me recuperara. Hoy, la rodilla está 9 puntos y no tiene problemas”, contó tiempo después. Ahora, el procedimiento deberá repetirse.

