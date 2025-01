River hoy: detalles a resolver por Montiel y Driussi, mensaje de Enzo Pérez para Gallardo y más

River continúa con los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes, con grandes refuerzos a disposición de Marcelo Gallardo y con otros, también de gran jerarquía, que podrían estar al caer. En el horizonte se vislumbra ya el primer partido amistoso de preparación, que tendrá lugar en Concepción, el próximo viernes 17 de enero ante Universidad de Chile.

Las novedades en el plantel Millonario de cara al inicio de una nueva temporada oficial son Enzo Pérez, que regresó desde Estudiantes de La Plata; Lucas Martínez Quarta, que hizo lo propio desde Fiorentina; el delantero chileno Gonzalo Tapia, Matías Rojas, ex Racing que llegó tras quedar libre en Inter Miami; y Giuliano Galoppo, que llegó desde Sao Paulo.

Montiel y Driussi, al caer

Las incorporaciones de élite que ya pudo concretar la dirigencia de River no han derivado de ningún modo en su retiro del mercado de pases. Por el contrario, el club está muy cerca de concretar otros dos regresos muy esperados por los hinchas: el de Gonzalo Montiel y el de Sebastián Driussi.

En cuanto a Gonzalo Montiel, las últimas noticias que llegan desde España indican que el Sevilla aceptaría una oferta de 5 millones de euros, cifra que River no tendría inconvenientes en pagar. Sin embargo, la verdadera complicación no pasa por lo económico, sino por una disputa interna entre los dirigentes del club sevillano que llegó a la justicia y podría demorar varias gestiones, incluida la salida del jugador.

En el caso de Sebastián Driussi, el pase del delantero a River dependerá de cuán dispuesto esté Austin FC a flexibilizar sus pretensiones económicas. Luego de haber llegado a un acuerdo con el jugador, el Millonario busca bajar un poco el costo de la operación.

River sigue trabajando a doble turno en San Martín de los Andes.

El club estadounidense pide 9 millones de euros por Driussi, una cifra que River considera alta en este momento. Por ahora, la propuesta está por debajo de ese monto, pero se espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo y el delantero finalmente se sume a los trabajos con el plantel.

Mensaje de Enzo Pérez para Gallardo

Enzo Pérez atendió a la prensa desde San Martín de los Andes tras el entrenamiento matutino del doble turno que tiene programado Marcelo Gallardo para este miércoles y dedicó precisamente muchas palabras a la relación que mantiene con el entrenador, así como al papel que espera poder jugar para el equipo.

“Estoy viviéndolo y disfrutándolo día a día. Estoy muy contento. Yo no estaba pensando en volver. Tomé la decisión de no seguir en Estudiantes, se lo comuniqué a la dirigencia sin haber hablado con Marcelo (Gallardo). Una vez que terminó todo recibí el llamado y hablamos un poco de todo. Ahí tomé la decisión de volver”, le dijo el mediocampista a SportsCenter.

Y agregó: “Vengo a competir. Soy uno más acá. Vengo a ganarme mi lugar. Si me toca arrancar, bienvenido sea y será porque el técnico ve que estoy capacitado para hacerlo. Si me toca pelearla de atrás, él (Gallardo) sabe que no se la voy a hacer fácil. Me gusta la exigencia, me gusta competir porque soy un apasionado por este deporte”.

El deseo de Martínez Quarta para los hinchas

Presentado oficialmente como refuerzo de River, Lucas Martínez Quarta dejó un mensaje a los hinchas a través de un video difundido por el club. “Les mando un abrazo grande a todos los hinchas de River. Estoy muy contento acá. Quiero agradecerles por el camino y espero que sea un gran año, que podamos festejar juntos“, expresó.

“Vuelvo con 28 años. Me siento mucho más maduro. En ese sentido, tuve un crecimiento y siempre dije que quería volver cuando estaba bien físicamente a River. Acá estamos”, manifestó también sobre las condiciones ideales en que se produjo su regreso.

