La victoria con Sarmiento en Junín lo dejó a Boca al borde del título de la Liga Profesional, pero la lesión de Marcos Rojo impidió que el festejo sea total para el Xeneize, ya que la misma es de una enorme gravedad y el club de la Ribera perderá a su capitán por un largo tiempo. Como si esto fuera poco, horas más tarde se supo de otra lesión que le complica el armado del equipo a Hugo Ibarra. Enterate de todo acá.

La lesión de Rojo

En un partido clave para el futuro de Boca en la Liga Profesional, Marcos Rojo sufrió los peores dos minutos de su carrera reciente y no solo erró un penal sino que en la jugada siguiente se dobló la rodilla en una pelota dividida. Lesión que lo marginó del resto del partido y que lamentablemente lo dejará fuera por mucho tiempo.

Totalmente entristecido desde el momento en que salió de la cancha, se pudo ver como los compañeros del capitán lo consolaban ante su llanto desolador. Esta imagen solo tenía una explicación: Marcos Rojo ya sabía cuál podía ser el grave pronóstico que se terminó de confirmar este jueves.

Presente en la clínica desde muy temprano, el defensor salió de la misma cerca de las 11:40 de la mañana y en su rostro ya transmitía la triste noticia: "Era lo que esperaba, se me rompieron los cruzados", soltó un Rojo muy tranquilo por conocer de qué se trata esta lesión que ya sufrió en el pasado.

De esta manera, el defensor terminó de confirmar la pésima noticia cuando fue consultado sobre los tiempos estimados de la recuperación: "Pueden ser 7 u 8 meses", declaró el capitán. Es decir, Boca no podrá contar con él hasta junio o julio del 2023 y no disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El emotivo posteo de Rojo tras la lesión

El defensor confirmó luego de hacerse estudios que sufrió la rotura de ligamentos por la acción en la que se lesionó en el Sarmiento-Boca. Horas más tarde, hizo un sentido posteo en las redes para todos sus seguidores.

"No es la primera vez (ni será la última) que me toca levantarme después de un duro golpe... Ya todos están al tanto de la desafortunada jugada de ayer, y del tiempo que estaré fuera de una cancha!", comenzó redactando Rojo en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a aquella ocasión en la que, en el Manchester United, sufrió la misma lesión que en la actualidad, pero en 2017 y en su otra rodilla. Luego, siguió: "Es duro, va a costar, y hay que intentar pensar lo menos posible... Pero sé que es cuestión de tiempo, y después de tantos años en el fútbol puedo decir que nunca me sentí tan acompañado como en estas horas difíciles!", dejando un enorme mensaje de unión hacia sus compañeros en Boca y a todo el club en sí.

Y esto no fue todo, ya que en el posteo, Rojo continuó y cerró: "Es por eso que quiero agradecer a todos y cada uno de los que se tomaron un minuto de su tiempo para hacerme llegar su afecto y cariño... Esta es sin dudas la mejor forma de iniciar una recuperación! Gracias!". Rápidamente, el posteo generó repercusión, ya que suma más de 150 mil "likes" y ha tenido una catarata de comentarios deseándole lo mejor. Entre ellos, Leandro Paredes, Jonas Gutiérrez, Javier García, Luis Vázquez, Ezequiel Lavezzi y Mariano Andujar. ¡Pronta recuperación, Marcos!

Fecha y hora confirmadas para el duelo contra Gimnasia

Gimnasia y Boca fueron protagonistas de un partido que terminó en tragedia. En La Plata, y con un accionar policial que todavía está en investigación de la justicia, el encuentro que debía ser una fiesta terminó suspendido a los ocho minutos del primer tiempo y lamentando un fallecido. Ahora, la AFA ya determinó cuándo se reanudará.

Tal como confirmó la Asociación del Fútbol Argentino en sus redes oficiales, el encuentro correspondiente a la fecha 23 del Torneo Binance 2022, entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca se reanudará el miércoles 19 de octubre a las 17 horas.

Así, el Lobo deberá medirse ante el Bicho el lunes a las 15 horas y apenas tendrá poco más de 48 horas para recuperarse y afrontar el choque con el Xeneize, quien tendrá un día más de recuperación (jugará el domingo vs. Newell's).

El ídolo de Boca con el que se comparó Dibu Martínez

Después de su estelar protagonismo en la Copa América, Emiliano Martínez se transformó en un ídolo para muchos. Su forma de atajar y su personalidad dentro del campo de juego hacen que sea muy difícil que alguna vez nos olvidemos de él. Ni hablar si hace un buen Mundial.

Dibu se formó en Independiente, club que ha sacado grandísimos arqueros en todos estos años. Sin embargo, la comparación que hizo en diálogo con Sebastián Vignolo para Star+ tiene muy poco que ver con el Rojo y los tres palos.

Resulta que, cuando juega con sus amigos, Emi no va al arco nunca. "Soy 9 de área", le reveló al Pollo. Cuando el periodista le consultó si tenía alguna similitud con Lautaro Martínez, el 23 sorprendió: "Pivoteo y le pego bien al arco. Soy un poco más un (Martín) Palermo, la que está ahí la mando a guardar".

Igualmente, después habló de sus referentes en el arco: "A mí me gustaba mucho el Pato (Abbondanzieri), era su época y se hablaba mucho de cómo atajaba los penales. También el pelado Fabien Barthez, del Manchester United, era medio loco y siempre me gustó".

¿Puede Boca salir campeón este domingo en Rosario?

"Las críticas que recibí son parte del show. Yo estaba muy seguro de mí. Sabía que esto lo íbamos a cambiar. Los jugadores estaban convencidos", dijo Hugo Ibarra en conferencia de prensa y se mostró firme en su camino al primer título de Primera como DT. Aunque claro, a Boca aún le quedan tres partidos por delante (teniendo en cuenta el suspendido vs. Gimnasia) y saca la calculadora. ¿Puede gritar campeón este domingo en Rosario?

El triunfo ante Sarmiento en Junín fue un paso enorme del Xeneize hacia su principal objetivo. Otra vez con Luca Langoni como salvador y con un funcionamiento más que aceptable, el equipo de La Ribera sumó tres puntos fundamentales en condición de visitante. Ahora, irá al Estadio Marcelo Bielsa y, si se dan algunos resultados, podrá dar la vuelta vs. Newell's.

La respuesta a la pregunta que más se hacen los hinchas de Boca en las últimas horas es si. Se tienen que dar dos resultados para que los de Ibarra festejen en la cancha de La Lepra: este jueves Atlético Tucumán tiene que perder con Rosario Central de local y Racing debe caer vs. Colón en Santa Fe el viernes. De darse la caída de los dos escoltas, con una victoria en Rosario le alcanzará al Xeneize para dar la vuelta.

Por otra parte, cabe destacar que si Boca le gana el domingo a Newell´s y sus perseguidores no suman cuatro puntos entre esta fecha y la siguiente, los de Ibarra también serán campeones en la jornada 26. Aunque ojo, como Atlético jugará el lunes y la Academia el martes, no podrá festejar en Rosario.

Otro parte médico que preocupa

Boca sabe que depende de sí mismo para volver a gritar campeón en el ámbito local. El título de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina, pero los de Hugo Ibarra tienen en claro que el camino no será fácil, más teniendo en cuenta la cantidad de bajas sensibles que arrastra. Para colmo, podría sumarse otra...

Sin Gabriel Aranda ni Nicolás Figal, ambos lesionados, el Xeneize tuvo un miércoles fatídico: tras errar un penal, Marcos Rojo se lesionó de gravedad. Los estudios arrojaron rotura de ligamentos y, según él mismo contó a la salida de la clínica, podría estar hasta 9 meses afuera. Así, el duelo en Junín lo terminaron Zambrano y Roncaglia, pero por desgracia para el DT el peruano también sintió una molestia.

"Lo que esperaba, era el cruzado. Se me rompió. Ahora a pensar en la recuperación, el lunes Batista me va a operar", dijo Rojo este jueves por la mañana e Ibarra ya piensa como reemplazarlo. Aunque claro, mientras soluciona un problema se le genera otro: ¿qué le pasó a Carlos Zambrano?

Según confirmó TyC Sports, el peruano había terminado el encuentro de este miércoles frente a Sarmiento con dolor por un choque con Javier Toledo y. aunque el cuerpo médico cree que no tiene nada importante, lo examinaron para descartar una lesión. Los resultados no tardaron en llegar: traumatismo en la rodilla derecha. ¿Llegará al partido del domingo en Rosario?

Revelan el llamado de Riquelme con un defensor tras la lesión de Rojo

Si bien en Boca la filosofía actual es darle prioridad a los chicos de inferiores surgidos del predio de Ezeiza, desde la dirigencia xeneize no descartan un refuerzo en la zona defensiva para el 2023, ya que la baja de Marcos Rojo simboliza una ausencia durísima. Y en ese sentido, ya apareció el primer nombre que estaría en carpeta de Juan Román Riquelme para sumarlo como refuerzo en la zaga central azul y oro.

En concreto, desde Newell's el periodista Hernán Cabrera soltó una frase que dejó en claro que hubo comunicación del Vicepresidente de Boca con Willer Ditta, el colombiano que ejerce como marcador cental en la Lepra. "¿Una llamaDitta de Boca?", expresó el jornalista rosarino haciendo un juego de palabras con el apellido del futbolista de 24 años.

Ditta se encuentra a préstamo desde Junior de Barranquilla y en enero del 2023 debe regresar al conjunto colombiano, pero un llamado de Riquelme podría generar que se quede en Argentina, aunque en La Boca en lugar de Rosario. Ditta, así, aparece como una opción para el Xeneize ante la lesión de Rojo. Cabe destacar que para el próximo año, el conjunto de la Ribera contará en esa zona con Nicolás Figal, Marcos Rojo, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y Nicolás Valentini, mientras que Carlos Zambrano aún es una duda debido a que no renovó su vínculo y vence en diciembre de 2022. ¿Se sumará el colombiano que milita las filas de Newell's?