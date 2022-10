El miércoles por la tarde, luego del triunfo ante Sarmiento, Marcos Rojo lo presagió: "Todo indica que es el ligamento cruzado otra vez. Tengo la fe y la esperanza de que mañana en el estudio no sea nada. Hay que aguantar y creer en Dios". Pero, para desgracia propia y de todo Boca, los estudios revelaron lo peor.

"Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, será intervenido quirúrgicamente el día lunes", expresaba el parte médico xeneize. Así, Rojo también lo confirmaba, al sentenciar que "pueden ser 7 u 8 meses" los que estará recuperándose hasta poder regresar al campo de juego.

De esta manera, el Xeneize no podrá contar con su capitán durante lo que resta del año y todo el primer semestre del 2023, siendo este un golpe durísimo para todo Boca. Sin embargo, lejos de tomarlo como un suceso trágico, Rojo destacó con emotividad la dedicatoria que le hicieron sus compañeros de la Ribera y siguiendo por esa línea, también hizo un sentimental posteo en sus redes para expresarse al respecto.

"No es la primera vez (ni será la última) que me toca levantarme después de un duro golpe... Ya todos están al tanto de la desafortunada jugada de ayer, y del tiempo que estaré fuera de una cancha!", comenzó redactando Rojo en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a aquella ocasión en la que, en el Manchester United, sufrió la misma lesión que en la actualidad, pero en 2017 y en su otra rodilla. Luego, siguió: "Es duro, va a costar, y hay que intentar pensar lo menos posible... Pero sé que es cuestión de tiempo, y después de tantos años en el fútbol puedo decir que nunca me sentí tan acompañado como en estas horas difíciles!", dejando un enorme mensaje de unión hacia sus compañeros en Boca y a todo el club en sí.

Y esto no fue todo, ya que en el posteo, Rojo continuó y cerró: "Es por eso que quiero agradecer a todos y cada uno de los que se tomaron un minuto de su tiempo para hacerme llegar su afecto y cariño... Esta es sin dudas la mejor forma de iniciar una recuperación! Gracias!". Rápidamente, el posteo generó repercusión, ya que suma más de 150 mil "likes" y ha tenido una catarata de comentarios deseándole lo mejor. Entre ellos, Leandro Paredes, Jonas Gutiérrez, Javier García, Luis Vázquez, Ezequiel Lavezzi y Mariano Andujar. ¡Pronta recuperación, Marcos!