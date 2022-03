El vicepresidente tuvo una particular reacción tras ser consultado por la postura del Xeneize a la hora de enfrentarse al rival de toda la vida.

Desde aquel partido en Madrid, se habló de las estrategias que utilizó Boca para neutralizar a River. Muchos aseguraban que el Xeneize jugó con temores ante el equipo de Marcelo Gallardo y tuvo serias dificultades para vencerlo. Finalmente, el club de la Ribera volvió a ganar en el Monumental y cortó una larga racha sin triunfos en Superclásicos por torneos locales.

Juan Román Riquelme tomó la palabra en TyC Sports y fue consultado por este tema. Si bien los de Sebastián Battaglia lograron quedarse con los 3 puntos, todavía hay gente que considera que la postura de Boca es la de un equipo que se siente inferior al rival. El vice contestó sin vueltas.

El encargado de hacerle la consulta fue Mauro Palacios, quien le planteó esta idea. "Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie", replicó el máximo ídolo de la historia del club y agregó: "Mirá, te voy a contar... Yo miro los partidos de fútbol en mute, pongo música. Así que yo elijo quién juega mal o quien está mejor, no necesito que me lo diga alguien de la tele".

+ La postura de Boca vs. River, según Battaglia

"Pensamos siempre en tratar de salir a jugar de igual a igual. En el segundo tiempo mejoramos. Nos vamos muy contentos y buscamos esto que es de todos, la unión de todos se vio", aseguró el DT del Xeneize instantes después del triunfo en el Monumental.