Gerardo Martino era el favorito de Juan Román Riquelme, al punto que su nombre ya había comenzado a sonar en torno a Boca cuando Hugo Ibarra todavía era el entrenador. Pero si bien Tata aceptó sentarse a conversar, terminó respondiendo de manera negativa a la propuesta de asumir de manera inmediata.

Las razones no serán del todo claras hasta que no salga el propio Martino a revelarlas. Se dijo que no quería agarrar al equipo en plena competencia y que planteó que le hubiese gustado tener una pretemporada por delante con el plantel, para lo que se debería haber esperado hasta junio. Pero el Xeneize no da tiempo y para su Consejo de Fútbol la necesidad era urgente.

Varios días han transcurrido ya desde la negativa del Tata. Mariano Herrón asumió como interino y se están realizando herméticas negociaciones para cerrar esta semana al nuevo entrenador, que dicen podría ser Mariano Redondo. Pero el periodista Rodolfo Cingolani no se olvida de lo cerca que estuvo Martino y hasta opinó que terminó teniendo miedo de aceptar la propuesta.

"A mí me hubiese gustado Martino para Boca, porque se sentó a conversar, como un veterano. Pero se asustó. No sé si fue de la imagen de Riquelme, si se asustó porque le metieron cámaras en la casa apenas se dijo que era el principal candidato o políticamente. Se asustó. Le dio miedo al Tata. Esto no habla mal de él, grandísimo entrenadr y gran persona. Pero tuvo miedo", dijo El Gringo en TyC Sports.

Este jueves, Boca hará su estreno en la Copa Libertadores con Mariano Herrón como entrenador, pero Riquelme y el Consejo de Fútbol quieren ya tener cerrado al nuevo director técnico para el partido del próximo domingo ante Colón de Santa Fe en La Bombonera.