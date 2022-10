Boca le ganó a Vélez y ahora mira a todos desde arriba. El Xeneize alcanzó la punta del campeonato y todos los hinchas se ilusionan con el título. Hugo Ibarra sabe que el cierre del 2022 puede ser ideal para él pero, aún así, prefiere mantener la calma y enfocarse en el próximo partido.

Cuando le preguntaron en la conferencia de prensa si sentía que el equipo había ganado un partido clave, el "Negro" marcó su postura. "Se ganaron tres puntos importantes. Nada más. tenemos que seguir de esta manera. Faltan pocos partidos. Hoy era necesario ganar y lo hicimos contra un gran rival. Fue un partido difícil, complicado. Vélez nos complicó", manifestó.

Pero, ¿cómo no ilusionarse? "Vivo el momento con tranquilidad. Al grupo le voy transmitiendo que tenemos que ir partido a partido. No hay que desesperarse. Esa es mi manera de trabajar", respondió el DT. Y agregó: "Cada uno de ellos sabe y está en ese camino. Ahora nos toca Gimnasia. Hoy disfrutaremos de la victoria y mañana ya pensaremos en Gimnasia. Intentaré recuperar a todos, no solamente a Marcos Rojo".

En este cierre del 2022, Boca tiene la chance de ganar tres títulos. Aún así, Ibarra sigue enfocado: "Lo vivo como algo natural. Como soy yo, en mi vida. Con mucha tranquilidad". "Conozco el club. Viví muchos años en esta institución y sé cómo es el día a día. Yo lo que tengo que hacer es, solamente, ser yo", sentenció el entrenador.