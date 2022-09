Boca está de fiesta. El Xeneize ganó el Superclásico y ahora sabe que tiene aire para pelear en todos los frentes. En la Liga Profesional está a tiro post victoria ante River en La Bombonera y por eso el DT no se achica contra nadie. Mientras, no pierde de vista su segundo objetivo del año: la Copa Argentina. ¿Cuándo y contra quién jugará los cuartos de final? ¿Y se viene otro encuentro vs. el Millonario?

Luego de ganarle por la mínima a Agropecuario en el duelo que terminó con el año futbolístico de Exequiel Zeballos (sufrió la patada de Milton Leyendeker), el equipo de La Ribera sueña con meterse entre los mejores cuatro del certamen más federal del país, donde también podría llegar el River de Marcelo Gallardo.

Oficial: Boca tiene fecha para jugar por la Copa Argentina y sueña con otro Superclásico

Tal como confirmó la cuenta oficial de la Copa Argentina a través de sus redes, el 28 de septiembrea las 21:30 Boca se enfrentará a Quilmes, que viene de superar a Deportivo Madryn. El encuentro por cuartos de final tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y de allí saldrá un semifinalista. ¿La particularidad? ¡Del otro lado viene el Millonario!

Si bien las semis no tienen fecha ni sede confirmadas, allí podría darse un nuevo Superclásico. Claro, para ello el Xeneize debe superar al Cervecero en Mendoza y el mismo día River a Patronato desde las 17:30 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, ubicado en La Rioja. ¿Revancha rápido para los de MG?