Por la fecha 16 de la Liga Profesional 2022, Boca recibirá a Atlético Tucumán este domingo a las 18 en La Bombonera. Tras el triunfo agónico frente a Defensa y Justicia, el equipo ganó algo de tranquilidad e irá por una nueva victoria que le permita recortarle puntos al líder del campeonato.

Hugo Ibarra ya piensa en la posible formación titular para el encuentro y a lo largo de esta semana le irá dando forma a su idea. Sin embargo, trascendió que el director técnico podría tomar una decisión que generará sorpresa entre los hinchas: ¿hay tres figuras en duda?

El periodista Augusto César comentó en "ESPN F12" que Agustín Rossi, Carlos Zambrano y Darío Benedetto no tienen asegurado su lugar en el equipo. "Yo no puedo asegurar que Rossi siga atajando. Tampoco que Zambrano y Benedetto vuelvan a ser titulares. Serán decisiones que va a tomar que tomar Ibarra a lo largo de esta semana", mencionó.

Por su parte, Martín Costa añadió: "Cada decisión es diferente y puede tener una repercusión distinta. Que Rossi no ataje el domingo... Con respecto a Benedetto: el tema es si no se pone peor si no juega este domingo". ¿Se animará el "Negro" a patear el tablero?