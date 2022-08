El defensor de Agropecuario se refirió a la patada que terminó lesionando al jugador de Boca, quien será operado, y sostuvo que no tuvo intención: "La verdad que no me di cuenta".

Pese a que Boca ganó y dio un paso muy importante en la Copa Argentina, es inevitable dejar la clasificación de lado para tratar la lesión de Exequiel Zeballos. Una fractura que lo obligará a pasar por la cirugía y a estar varios meses fuera de las canchas. Un tremendo golpe que llegó desde un Milton Leyendeker que volvió a hablar tras lo sucedido.

Mostrándose arrepentido por el hecho del que habla todo el país, el defensor de Agropecuario aclaró que "no fuí con intención de lastimarlo" y que la lesión termina llegando por un hecho infortunio del fútbol: "Siempre juego así pero siempre con buena fé…jamás había lastimado a nadie", soltó durante este jueves al mediodía.

Durante una charla con el programa F90 de ESPN, el ex jugador de Newell's comentó que "fui confiado y justo me punteó la pelota" por lo que termina conectando al jugador de Boca. Además, Leyendeker apeló a la gente que "me conoce y sabe que no soy mala leche" argumentando que es la primera roja de su carrera.

A su vez, ante la consulta sobre su reacción posterior a la patada, el jugador de 24 años comentó que tardó en enterarse: "La verdad que no me di cuenta. Cuando, en el vestuario, supe que lo había sacado me empecé a preocupar y cuando lo vi llorando mucho más", soltó.

Finalmente, y tras confesar que todavía no pudo "dormir bien", Milton Leyendeker aclaró que anoche le envió un mensaje a Exequiel Zeballos, de quien espera que acepte sus disculpas, y también que habló con Pipa Benedetto para que le transmita el mensaje al Changuito. Además, deseó que se recupere pronto: "Todos queremos verlo dentro de una cancha".