La relación de Martín Palermo con Boca será eterna. Si bien desde ambos lugares se piensa al Loco como un futuro DT del primer equipo, hoy como técnico de Aldosivi el máximo goleador de la institución mira de reojo al Xeneize, pero buscando refuerzos para el Tiburón. Por eso, Palermo levantó el teléfono y habló con Juan Román Riquelme para pedirle algunos futbolistas.

Con Marcelo Meli (libre de Racing), Tomás Martínez (Defensa y Justicia), Patricio Boolsen (Santamarina), Matías Pisano (Atromitos), Edwin Mosquera (Independiente Medellín) y Santiago Silva como flamantes refuerzos, la CD de Aldosivi espera una respuesta de Boca para sumar nuevas incorporaciones.

¿De Boca a Aldosivi? El inesperado pedido de Palermo a Riquelme

En diálogo con TyC Sports Verano, Palermo comentó la situación: "Recién la semana pasada hablé con Román. Decían que había pedido diez jugadores de Boca y no era cierto. Hablé con él por algunos jugadores que me interesan y ojalá nos pongamos de acuerdo para que puedan venir a Aldosivi. Acá tendrán lugar para competir y será una ayuda para nosotros".

Además, sin dar precisiones sobre qué futbolistas solicitó, dijo: "Me dijo que no había problema y me los prestaba, aunque siempre hay que ver qué quiere cada jugador. Obviamente pedimos futbolistas al alcance. Pedimos por algunos que están relegados en el primer equipo". ¿Román le prestará a su socio dentro de la cancha alguna de sus figuritas?